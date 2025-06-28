Никитюк обвинили в фейковом материнстве: ведущая ответила на слухи о "суррогатном материнстве" (фото)

Телеведущая Леся Никитюк ответила на обвинения в Интернете относительно ее якобы недобросовестного материнства. В ответ она с юмором прокомментировали сплетни, которые были обнародованы в Интернете.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк ответила на обвинения пользователей Интернета относительно подозрительности ее материнства и определенные несоответствия. В ответ на это, звезда телевидения в юмористической форме отреагировала на упреки анонимных пользователей, говорится в сториз Никитюк.

В своем Instagram женщина перепостила сообщение одной из пользовательниц, которая нашла видео со спекуляциями в адрес телеведущей. По словам пользовательницы, она была шокирована от публикации ложной информации и спекуляции на ней.

Никитюк разместила пост относительно спекуляций со стороны критиков (скриншот сториз из instagram/lesia_nikituk)

"Зачем я это увидела? Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тысяч просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", — написала пользовательница.

В ответ на это, Никитюк решила с юмором отнестись к распространяемой информации. Женщина обнародовала фото со своим мужем Дмитрием Бабчуком, которое подписала с саркастическим комментарием в адрес критиков.

Никитюк ответила хейтерам и критикам (скриншот сториз из instagram/lesia_nikituk)

"Всем желаем таких обвинений. С уважением владелец Ролс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать", — написала ведущая, которая недавно стала мамой.

Ранее сообщалось, что Никитюк призналась, как проходят первые дни после родов. Она добавляет, что не хочет брать няню после рождения первого ребенка, а имя сына, который появился на свет 15 июня, телеведущая держит в секрете.

Впоследствии стало известно, как Никитюк выглядит после родов сына. Телеведущая обнародовала фото в сториз через 10 дней после рождения сына и показала свой "послеродовой живот".