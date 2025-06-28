Нікітюк звинуватили у фейковому материнстві: ведуча відповіла на чутки про "сурогатне материнство" (фото)
Телеведуча Леся Нікітюк відповіла на звинувачення в Інтернеті щодо її начебто недобросовісного материнства. У відповідь вона з гумором прокоментували плітки, які були оприлюднені в Інтернеті.
Українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на звинувачення користувачів Інтернету щодо підозрілості її материнства та певні невідповідності. У відповідь на це, зірка телебачення в гумористичній формі відреагувала на закиди анонімних користувачів, йдеться в сторіз Нікітюк.
У своєму Instagram жінка перепостила повідомлення однієї з користувачок, яка знайшла відео зі спекуляціями на адресу телеведучої. За словами користувачки, вона була шокована від публікації неправдивої інформації та спекуляції на ній.
"Навіщо я це побачила? Зайшла на YouTube. І перша рекомендація: "Леся Нікітюк всіх обманює!" Близько 50 тисяч переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну", — написала дописувачка.
У відповідь на це, Нікітюк вирішила з гумором поставитися до розповсюджуваної інформації. Жінка оприлюднила фото зі своїм чоловіком Дмитром Бабчуком, яке підписала з саркастичним коментарем на адресу критиків.
"Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою власник Ролс Ройса і телеведуча, яка оплатила сурогатну матір", — написала ведуча, яка нещодавно стала мамою.
Раніше повідомлялося, що Нікітюк зізналася, як проходять перші дні після пологів. Вона додає, що не хоче брати няню після народження першої дитини, а ім'я сина, який з'явився на світ 15 червня, телеведуча тримає у секреті.
Згодом стало відомо, як Нікітюк виглядає після пологів сина. Телеведуча оприлюднила фото у сторіз через 10 днів після народження сина та показала свій "післяродовий живіт".