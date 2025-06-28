Нікітюк звинуватили у фейковому материнстві: ведуча відповіла на чутки про "сурогатне материнство" (фото)

Телеведуча Леся Нікітюк відповіла на звинувачення в Інтернеті щодо її начебто недобросовісного материнства. У відповідь вона з гумором прокоментували плітки, які були оприлюднені в Інтернеті.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на звинувачення користувачів Інтернету щодо підозрілості її материнства та певні невідповідності. У відповідь на це, зірка телебачення в гумористичній формі відреагувала на закиди анонімних користувачів, йдеться в сторіз Нікітюк.

У своєму Instagram жінка перепостила повідомлення однієї з користувачок, яка знайшла відео зі спекуляціями на адресу телеведучої. За словами користувачки, вона була шокована від публікації неправдивої інформації та спекуляції на ній.

Нікітюк розмістила пост щодо спекуляцій зі сторони критиків (скриншот сторіз з instagram/lesia_nikituk)

"Навіщо я це побачила? Зайшла на YouTube. І перша рекомендація: "Леся Нікітюк всіх обманює!" Близько 50 тисяч переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну", — написала дописувачка.

У відповідь на це, Нікітюк вирішила з гумором поставитися до розповсюджуваної інформації. Жінка оприлюднила фото зі своїм чоловіком Дмитром Бабчуком, яке підписала з саркастичним коментарем на адресу критиків.

Нікітюк відповіла гейтерам і критикам (скриншот сторіз з instagram/lesia_nikituk)

"Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою власник Ролс Ройса і телеведуча, яка оплатила сурогатну матір", — написала ведуча, яка нещодавно стала мамою.

Раніше повідомлялося, що Нікітюк зізналася, як проходять перші дні після пологів. Вона додає, що не хоче брати няню після народження першої дитини, а ім'я сина, який з'явився на світ 15 червня, телеведуча тримає у секреті.

Згодом стало відомо, як Нікітюк виглядає після пологів сина. Телеведуча оприлюднила фото у сторіз через 10 днів після народження сина та показала свій "післяродовий живіт".