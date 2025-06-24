Леся Нікітюк показала свій "післяпологовий живіт" (фото)
Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала, який вигляд має за майже 10 днів після перших пологів. 15 червня вона народила сина.
У своєму Instagram зірка телебачення показалася в повний зріст. "Чуєте цю музику? То я вриваюсь в сторіс", — написала Леся.
У квартирі знаменитості вже можна помітити дитячі іграшки.
"Я і мій післяпологовий живіт", — написала телеведуча, вийшовши на звʼязок з підписниками.
Поки обличчя сина Леся Нікітюк не показує. Вона тільки ділилася кадрами з виписки з пологового.
Леся Нікітюк народила сина
Українська телеведуча 15 червня народила хлопчика в Києві. Уже 20 червня Леся показала фото з дитиною під час виписки з пологового. Поки його імʼя не розкривають публіці.
Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.
Про вагітність знаменитість дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль. Тривалий час Леся не коментувала чуток у мережі про свою вагітність, попри те, що вони зʼявилися задовго до офіційного підтвердження.
Уже в перші тижні життя малюка йому довелося перебувати в укритті під час російського обстрілу Києва, про що розповідала його мама в соцмережі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк розповіла, чому не хоче брати няню для сина.
- Наречений Лесі Нікітюк розповів, що в День батька вперше став батьком.
Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька сина Лесі Нікітюк — військового Дмитра Бабчука.