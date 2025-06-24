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Стиль життя

Леся Нікітюк показала свій "післяпологовий живіт" (фото)

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Фото: Оля Віхтюк | Леся Нікітюк під час вагітності

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала, який вигляд має за майже 10 днів після перших пологів. 15 червня вона народила сина.

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У своєму Instagram зірка телебачення показалася в повний зріст. "Чуєте цю музику? То я вриваюсь в сторіс", — написала Леся.

Леся Нікітюк Fullscreen
Леся Нікітюк
Фото: Instagram lesia_nikituk

У квартирі знаменитості вже можна помітити дитячі іграшки.

"Я і мій післяпологовий живіт", — написала телеведуча, вийшовши на звʼязок з підписниками.

Поки обличчя сина Леся Нікітюк не показує. Вона тільки ділилася кадрами з виписки з пологового.

Леся Нікітюк Fullscreen
Леся Нікітюк
Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Українська телеведуча 15 червня народила хлопчика в Києві. Уже 20 червня Леся показала фото з дитиною під час виписки з пологового. Поки його імʼя не розкривають публіці.

Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився Лесі під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.

Про вагітність знаменитість дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль. Тривалий час Леся не коментувала чуток у мережі про свою вагітність, попри те, що вони зʼявилися задовго до офіційного підтвердження.

Уже в перші тижні життя малюка йому довелося перебувати в укритті під час російського обстрілу Києва, про що розповідала його мама в соцмережі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про батька сина Лесі Нікітюк — військового Дмитра Бабчука.