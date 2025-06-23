Полякова, Квіткова, Могилевська та інші: українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)
У ніч на 23 червня росіяни вчергове масовано обстріляли Київ та область ракетами та дронами. Українські зірки показали, як ховалися під час ударів в укриттях.
Фокус розповідає, як на обстріл, внаслідок якого загунуло семеро людей, відреагували Джамала, Даша Квіткова, Наталя Могилевська та інші.
Джамала ховалася з однорічним сином під час обстрілу
Співачка Джамала показала, як з однорічним сином ховалася в укритті під час нічного обстрілу росіян. Переможниця Євробачення опублікувала кадри з підписами англійською мовою, аби показати іноземцям реалії життя українців.
"Як гадаєте, що я хочу сказати… Як мама, яка тільки встала після повітряної тривоги, і через п'ять хвилин після того, як все чисто, починається знову. Балістика. Це дійсно здається, що якась викручена хитрість, щоб зламати і знищити якомога більше з нас", — написала артистка.
Блогерка Даша Квіткова із сином Левом провела ніч у машині.
"Ще одна важка ніч для українців та наших міст. Ракети, шахеди, знову ракети", — написала Квіткова.
Сім'я телеведучого Григорія Решетника ховалася від російських ракет на паркінгу.
"Поки підіймались, то почалася, виявляється, нова тривога і удари", — написала Христина Решетник.
Телеведуча Катерина Осадча висловила співчуття людям, які втратили близьких, та побажала скорішого відновлення тим, хто постраждав.
"Знову ранок, коли картинка за вікном не співпадає з подіями. Літнє сонце і страшна ніч позаду. Ми обов'язково дочекаємося, коли на місці боліт залишиться найбільша у світі пустеля", – написала дружина Юрія Горбунова.
Леся Нікітюк, яка зовсім нещодавно вперше стала мамою, зізналася, що тепер ходить до укриття із сином. Зокрема, телеведуча висловила співчуття всім постраждалим.
Телеведуча Маша Єфросиніна написала: "Ще одна кривава ніч через дії країни вбивць".
Співачка Оля Полякова показала наслідки російського удару.
"Боже, ну коли це скінчиться. Знову жахлива ніч у Києві, внаслідок російської атаки пошкоджені будинки. Вже відомо про 31 постраждалих та 6 загиблих", — написала Полякова.
Співачка Наталя Могилевська показала зруйнований будинок у столиці та написала: "Київ. Знову страшна ніч. Біль".
Дизайнерка Світлана Бевза написала: "Чергова жахлива ніч у Києві. Вчора росіяни завдали удару по цивільних будівлях у моєму рідному місті численними ракетами та дронами".
Обстріл Києва 23 червня
Під вечір 23 червня, за даними ДСНС, кількість загиблих у столиці зросла до 7 людей, постраждалих – до 34. Пошкодження зафіксували в Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах, а в Шевченківському росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового багатоповерхового будинку. На місці ворожого обстрілу в Шевченківському районі рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції п’ятиповерхового житлового будинку та проводять роботи з пошуку і деблокування тіл загиблих.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Росіяни зруйнували житло Тараса та Олени Тополі під час обстрілу Києва 23 червня.
- Голова МВС Клименко повідомив, що в Києві постраждали люди різного віку, сім’ї ще шукають своїх рідних. Серед поранених — вагітна жінка і четверо дітей.
Крім того, пошкоджень зазнав спортивний комплекс Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.