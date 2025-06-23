В КПІ спростували повідомлення про пожежу в басейні після обстрілу: що горіло насправді (відео)

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 23 червня уламки впали на офісну будівлю в Солом'янському районі та спричинили займання. Також пошкоджень зазнав спортивний комплекс Національного технічного університету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

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Інформаційне агентство "Укрінформ" повідомило про серйозні пошкодження інфраструктури після нічної атаки та показало відео з наслідками пожежі. За словами журналістів, попередньо загиблих немає.

На відео можна побачити роботу рятувальників, що ліквідовують наслідки російського обстрілу.

В Київській міській військовій адміністрації станом на 3:30 повідомляли про руйнування щонайменше у 5 локаціях Слом'янського району, зокрема пошкодження бізнес-центру та навчального закладу.

За інформацією телеканалу "Київ24", в мережі поширилося відео наслідків пожежі саме у бізнес-центрі.

Атака на Київ 23 червня: в басейні КПІ вибило вікна

Проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк у своєму Telegram-каналі зазначив, що медіа помилково видали будівлю на кадрах з ліквідацією пожежі за спортивний комплекс. За його словами, басейн КПІ під час нічної атаки на Київ не горів.

"В КПІ ніяка будівля не горить! Вікна повибивало, але те що в мережах показують — не наше", — написав Сергій Манзюк.

Він додав, що на території спорткомплексу лишилося багато скла, та запропонував усім, хто має бажання, долучитися до прибирання.

В КПІ спростували інформаціію про пожежу в спортивному комплексі Фото: скриншот

На сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського у Facebook повідомляється, що під час ворожої атаки пошкоджень зазнав кампус вишу, зокрема спорткомплекс, кілька навчальних корпусів і 4 гуртожитки. Інформації про постраждалих студентів чи працівників закладу немає.

"Також важливо зазначити, що інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету", — зазначили в КПІ.

Від російського обстрілу 23 червня постраждав кампус КПІ Фото: Facebook / КПІ ім. Ігоря Сікорського В будівлях КПІ під час атаки в ніч на 23 червня вибило вікна Фото: Facebook / КПІ ім. Ігоря Сікорського

Атака на Київ 23 червня: що відомо про наслідки

Росія атакувала Київ та область "шахедами" в ніч на 23 червня. Міська влада столиці повідомляла про пошкодження у Соломʼянському районі та влучання в житловий будинок у Святошинському районі. Приблизно о 4:00 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про пошкодження внаслідок масованої нічної атаки ЗС РФ одного з виходів станції метро Святошин та на прилеглих територіях. Також після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичного удару у Києві пролунали вибухи.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко станом на 7 ранку повідомляв, що під час комбінованої атаки на Київ та область "Шахедами" і балістичними ракетами 23 червня було завдано ударів по житлових районах, лікарнях і спортивній інфраструктурі. Пошкодження зафіксували в Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах, а в Шевченківському росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового багатоповерхового будинку. Також було завдано ударів по житловій і медичній інфраструктурі міста Біла Церква Київської області, повідомлялося про одну загиблу людину і вісьмох поранених.