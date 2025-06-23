В КПИ опровергли сообщения о пожаре в бассейне после обстрела: что горело на самом деле (видео)

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 23 июня обломки упали на офисное здание в Соломенском районе и вызвали возгорание. Также повреждения получил спортивный комплекс Национального технического университета Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

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Информационное агентство "Укринформ" сообщило о серьезных повреждениях инфраструктуры после ночной атаки и показали видео с последствиями пожара. По словам журналистов, предварительно погибших нет.

На видео можно увидеть работу спасателей, ликвидирующих последствия российского обстрела.

В Киевской городской военной администрации по состоянию на 3:30 сообщали о разрушениях по меньшей мере в 5 локациях Сломенского района, в частности повреждения бизнес-центра и учебного заведения.

По информации телеканала "Киев24", в сети распространилось видео последствий пожара именно в бизнес-центре.

Атака на Киев 23 июня: в бассейне КПИ выбило окна

Проректор по административно-финансовой работе КПИ им. Игоря Сикорского Сергей Манзюк в своем Telegram-канале отметил, что медиа ошибочно выдали здание на кадрах с ликвидацией пожара за спортивный комплекс. По его словам, бассейн КПИ во время ночной атаки на Киев не горел.

"В КПИ никакое здание не горит! Окна повыбивало, но то что в сетях показывают — не наше", — написал Сергей Манзюк.

Он добавил, что на территории спорткомплекса осталось много стекла, и предложил всем, кто имеет желание, присоединиться к уборке.

В КПИ опровергли информацию о пожаре в спортивном комплексе Фото: скриншот

На странице КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook сообщается, что во время вражеской атаки повреждения получил кампус вуза, в частности спорткомплекс, несколько учебных корпусов и 4 общежития. Информации о пострадавших студентах или работниках заведения нет.

"Также важно отметить, что информация, которая распространяется в некоторых новостных каналах о пожаре здания КПИ, разрушениях и т.д. не соответствует действительности. Пожар был в здании, которое не принадлежит университету", — отметили в КПИ.

От российского обстрела 23 июня пострадал кампус КПИ Фото: Facebook / КПІ им. Игоря Сикорского В зданиях КПИ во время атаки в ночь на 23 июня выбило окна Фото: Facebook / КПІ им. Игоря Сикорского

Атака на Киев 23 июня: что известно о последствиях

Россия атаковала Киев и область "шахедами" в ночь на 23 июня. Городские власти столицы сообщали о повреждениях в Соломенском районе и попадании в жилой дом в Святошинском районе. Около 4:00 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о повреждении в результате массированной ночной атаки ВС РФ одного из выходов станции метро Святошин и на прилегающих территориях. Также после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистического удара в Киеве прогремели взрывы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по состоянию на 7 утра сообщал, что во время комбинированной атаки на Киев и область "Шахедами" и баллистическими ракетами 23 июня были нанесены удары по жилым районам, больницам и спортивной инфраструктуре. Повреждения зафиксировали в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах, а в Шевченковском россияне разрушили целый подъезд жилого многоэтажного дома. Также были нанесены удары по жилой и медицинской инфраструктуре города Белая Церковь Киевской области, сообщалось об одном погибшем человеке и восьми раненых.