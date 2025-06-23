Попали в многоквартирный дом: Россия атакует Киев и область "шахедами", что известно

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска атакуют территорию Украины ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего уже есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры.

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Под ударом находится столица Украины — Киев. В городе слышно, как летают вражеские дроны и работает система противовоздушной обороны, сообщила корреспондентка Фокуса.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что "шахед" направляется в центр столицы.

"Вражеский БпЛА на центр города. Не покидайте укрытий!", — написал Кличко.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что для Киева, Полтавы и некоторых городов Киевской области, в частности Белой Церкви, существует угроза применения ударных БпЛА.

Впоследствии пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила, что в результате российской атаки есть повреждения в Соломенском районе столицы.

"Предварительно, падение обломков вражеского БпЛА вызвали возгорание крыши нежилого здания. На место отправились экстренные службы", — говорится в сообщении.

Виталий Кличко уточнил, что сейчас известно о как минимум одном пострадавшем из-за атаки "шахедов" на Киев и область.

В 1:21 начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в Святошинском районе Киева есть попадание в многоквартирный дом.

На момент публикации материала воздушная тревога продолжалась как в Киеве, так и в Киевской области, а также в других регионах Украины.

Воздушная тревога в ночь на 23 июня Фото: скриншот

Напомним, в Одессе "шахед" влетел в дом стримера, который играл в Counter-Strike.

В ночь на 21 июня в Кременчуге прозвучало около 50 взрывов, поскольку россияне массированно ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами.