Влучили у багатоквартирний будинок: Росія атакує Київ та область "шахедами", що відомо

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська атакують територію України ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого вже є постраждалі та руйнування інфраструктури.

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Під ударом перебуває столиця України — Київ. У місті чутно, як літають ворожі дрони та працює система протиповітряної оборони, повідомила кореспондентка Фокусу.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що "шахед" прямує в центр столиці.

"Ворожий БпЛА на центр міста. Не покидайте укриттів!", — написав Кличко.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що для Києва, Полтави та деяких міст Київської області, зокрема Білої Церкви, існує загроза застосування ударних БпЛА.

Згодом пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила, що внаслідок російської атаки є пошкодження у Соломʼянському районі столиці.

"Попередньо, падіння уламків ворожого БпЛА спричинили займання даху нежитлової будівлі. На місце вирушили екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Віталій Кличко уточнив, що наразі відомо про щонайменше одного постраждалого через атаку "шахедів" на Київ та область.

О 1:21 начальник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що у Святошинському районі Києва є влучання у багатоквартирний будинок.

На момент публікації матеріалу повітряна тривога тривала як у Києві, так і в Київській області, а також в інших регіонах України.

Повітряна тривога у ніч на 23 червня Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі "шахед" влетів у будинок стрімера, який грав у Counter-Strike.

У ніч на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 50 вибухів, оскільки росіяни масовано вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами.