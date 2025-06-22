"Прям сюди летить": в Одесі "шахед" влетів у будинок стрімера, який грав у Counter-Strike (відео)

В Одесі стрімеру під час гри в Counter-Strike в будинок врізався ворожий "шахед".

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Сам стрімер чув наближення ударного безпілотника, але залишався біля комп'ютера, чутно на відео, яке опублікував телеграм-канал "Х*евая Одесса".

"В Одесі стримеру прилетів шахед у будинок просто під час гри в Counter-Strike", — йдеться у підписі до відео.

"Прям сюди летить…Ближче до будівлі летить. Наближається", — говорить чоловік за кадром.

Після цього стрімер стверджує, що "шахед" вже "дуже близько", а далі чутно, як дрон врізається у будівлю та вибухає.

Водночас чоловік за кадром матюкається.

З відео не зрозуміло, чи зазнав він поранень та якої шкоди завдав ворожий удар помешканню стрімера.

Нагадаємо, 21 червня в Одесі група ППО працювала по "Шахедах", внаслідок чого куля пробила стелю у квартирі жителя міста.

Фокус також писав про те, що від обстрілу росіян в Одесі постраждали 13 людей.