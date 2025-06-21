В Одесі група ППО працювала по "Шахедах": куля пробила стелю у квартирі жителя міста (відео)

Мобільні вогневі групи збивали в Одесі російські дрони кулеметами. Одна з куль влучила в спальню місцевого жителя.

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Судячи з представлених кадрів, куля досить велика. Відео наслідків влучання по квартирі публікують одеські пабліки.

Куля під час перестрілки прилетіла до чоловіка в спальню. Інших подробиць автор відео не повідомив.

Зазначимо, що кулі з кулеметів, якими мобільні групи ППО збивають "Шахеди", летять за кілька кілометрів від місця пострілу і можуть потрапити у вікна житлових будинків.

Військові радять не стояти біля вікон під час роботи мобільних вогневих груп і відсувати ліжка від вікон.

Російські окупанти вночі 20 червня атакували Одесу "Шахедами", пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і вищі навчальні заклади. Відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, у ЗС РФ з'явився новий дрон, який фіксує роботу мобільних груп ППО і прокладає "Шахедам" маршрути.

Уночі 21 червня росіяни масовано атакували Кременчук Полтавської області. Місто атакували дрони, що заходили з різних напрямків.