"Під завалами можуть бути люди": в Одесі дрон знищив багатоповерховий будинок (фото, відео)

Російські дрони уночі 20 червня атакували Одесу: внаслідок обстрілу пошкоджені кілька багатоповерхових будинків та корпуси закладів вищої освіти, є інформація про постраждалих. Чотириповерхову будівлю в Одесі російський БпЛА практично знищив: під завалами можуть перебувати люди.

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На узбережжі в Одесі внаслідок падіння ударного БпЛА здійнялася пожежа. Вибуховою хвилею також було пошкоджено об’єкти рекреації, повідомив міський голова Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі.

Про перші наслідки російської атаки по місту розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер близько 01:40 години. Він зазначив, що під ударом опинилися житлові будинки, корпус закладу вищої освіти, газопровід, а також приватні автомобілі.

Міський голова Труханов близько 02:00 години уточнив дані щодо наслідків російської атаки по Одесі. За його інформацією, безпілотники пошкодили кілька багатоповерхівок у середмісті, автомобілі та корпуси закладу вищої освіти.

Також мер показав кадри наслідків російського обстрілу Одеси.

Близько 03:20 години Труханов оприлюднив нові деталі щодо наслідків російського обстрілу Одеси. За його інформацією, ворожий дрон влучив у житлову чотириповерхову будівлю, чим практично знищив її. На місці здійнялася масштабна пожежа.

"Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди", — повідомив мер.

Також, за попередньою інформацією ОВА, в Одесі відомо щонайменше про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

Уночі проти 20 червня росіяни також дронами атакували Харків: під ударом опинився район житлової забудови, здійнялася пожежа. Мер повідомив про щонайменше 5 "прильотів" по місту.

Також 19 червня шеф-кухар Володимир Ярославський розповів про стан постраждалої під час обстрілу Києва творчині телепроєкту "МастерШеф": за його словами, жінка втратила все.