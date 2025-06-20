"Под завалами могут быть люди": в Одессе дрон уничтожил многоэтажный дом (фото, видео)

Российские дроны ночью 20 июня атаковали Одессу: в результате обстрела повреждены несколько многоэтажных домов и корпуса высших учебных заведений, есть информация о пострадавших. Четырехэтажное здание в Одессе российский БпЛА практически уничтожил: под завалами могут находиться люди.

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На побережье в Одессе в результате падения ударного БпЛА поднялся пожар. Взрывной волной также были повреждены объекты рекреации, сообщил городской голова Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

О первых последствиях российской атаки по городу рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер около 01:40 часов. Он отметил, что под ударом оказались жилые дома, корпус учреждения высшего образования, газопровод, а также частные автомобили.

Городской голова Труханов около 02:00 часов уточнил данные о последствиях российской атаки по Одессе. По его информации, беспилотники повредили несколько многоэтажек в центре города, автомобили и корпуса учреждения высшего образования.

Также мэр показал кадры последствий российского обстрела Одессы.

Около 03:20 часов Труханов обнародовал новые детали о последствиях российского обстрела Одессы. По его информации, вражеский дрон попал в жилое четырехэтажное здание, чем практически уничтожил его. На месте поднялся масштабный пожар.

"Обвалились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди", — сообщил мэр.

Также, по предварительной информации ОВА, в Одессе известно по меньшей мере о двух пострадавших в результате обстрела.

В ночь на 20 июня россияне также дронами атаковали Харьков: под ударом оказался район жилой застройки, поднялся пожар. Мэр сообщил о по меньшей мере 5 "прилетах" по городу.

Также 19 июня шеф-повар Владимир Ярославский рассказал о состоянии пострадавшей во время обстрела Киева создательницы телепроекта "МастерШеф": по его словам, женщина потеряла все.