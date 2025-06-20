Россияне атаковали Одессу дронами: под ударом оказались жилые дома и учебное заведение (фото)

Ночью 20 июня россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками: в городе прогремела серия мощных взрывов, в результате обстрела поднялся пожар в жилой многоэтажке. Также под ударом оказался корпус высшего учебного заведения и газопровод.

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Россияне атаковали в частности центр Одессы: именно там поднялся пожар в жилой многоэтажке, сообщил председатель Одесской военной областной администрации Олег Кипер.

Около 01:00 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Дроны двигались на Одессу.

По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", дроны двигались на Одессу несколькими волнами: сначала их было около 6, затем еще несколько БпЛА атаковали город.

Скриншот | предупреждение о движении БплА на Одессу

Около 01:00 часов городской голова Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале, что Одессу атакуют дроны.

В последующие минуты в городе раздавались мощные взрывы, отметил Труханов.

Местное медиа "Думская" сообщило, что в результате обстрела в Одессе поднялся пожар в многоэтажном доме. Также в сети обнародовали кадры последствий российской атаки.

"Думская"| в Одессе из-за российской атаки пылает дом из-за российской атаки

Вскоре председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал в своем Telegram-канале о первых последствиях российской атаки по городу. По его информации, под ударом оказались жилые дома, корпус высшего учебного заведения и газопровод.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

На местах российских ударов работают оперативные службы, отметил глава ОГА. Другие последствия обстрелов устанавливаются.

Напомним, в ночь на 20 июня россияне также атаковали Харьков дронами: в городе зафиксировано не менее 5 "прилетов", поднялся пожар в районе жилой застройки и есть пострадавшие.

Также 17 июня в эфире телеканала "Киев" Игорь Клименко рассказал детали относительно российской атаки по Киеву: выяснилось, что ракета прошла вплоть до подвала жилого дома.