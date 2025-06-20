Росіяни атакували Одесу дронами: під ударом опинилися житлові будинки і навчальний заклад (фото)

Уночі 20 червня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками: у місті прогриміла серія потужних вибухів, внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у житловій багатоповерхівці. Також під ударом опинився корпус вищого навчального закладу і газопровід.

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Росіяни атакували зокрема середмістя Одеси: саме там здійнялася пожежа у житловій багатоповерхівці, повідомив голова Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер.

Близько 01:00 години Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Дрони рухалися до Одеси.

За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", дрони рухалися на Одесу кількома хвилями: спершу їх було близько 6, згодом ще кілька БпЛА атакували місто.

Скріншот | попередження про рух БплА на Одесу

Близько 01:00 години міський голова Геннадій Труханов повідомив у своєму Telegram-каналі, що Одесу атакують дрони.

У наступні хвилини у місті лунали потужні вибухи, зазначив Труханов.

Місцеве медіа "Думская" повідомило, що внаслідок обстрілу в Одесі здійнялася пожежа у багатоповерховому будинку. Також у мережі оприлюднили кадри наслідків російської атаки.

"Думская" | в Одесі через російську атаку палає будинок

Невдовзі голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у своєму Telegram-каналі про перші наслідки російської атаки по місту. За його інформацією, під ударом опинилися житлові будинки, корпус вищого навчального закладу та газопровід.

Інформації щодо постраждалих на момент публікації не надходило.

На місцях російських ударів працюють оперативні служби, зазначив голова ОВА. Інші наслідки обстрілу встановлюються.

Нагадаємо, уночі проти 20 червня росіяни також атакували Харків дронами: у місті зафіксовано щонайменше 5 "прильотів", здійнялася пожежа у районі житлової забудови та є постраждалі.

Також 17 червня в етері телеканалу "Київ" Ігор Клименко розповів деталі щодо російської атаки по Києву: з'ясувалося, що ракета пройшла аж до підвалу житлового будинку.