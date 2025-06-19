Потеряла все: что известно о состоянии пострадавшей во время обстрела создательницы "МастерШеф" (фото)

Экс-фуд-продюсер популярного шоу "МастерШеф" и су-шеф Анастасия, которая пострадала из-за атаки россиян на Киев 17 июня, пришла в себя. Впрочем, девушка потеряла все, а коллеги сейчас пытаются помочь ей.

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Шеф-повар Владимир Ярославский раскрыл, в каком состоянии сейчас пострадавшая, а знакомые Анастасии больше рассказали о ней.

Квартира девушки уничтожена вместе с частью дома. Она проживала в том самом доме в Соломенском районе Киева, подъезд которого полностью уничтожила российская ракета 17 июня.

"Настя все еще в реанимации. Ей лучше, сознание лучше. Сейчас она в надежных руках: больница обеспечивает ее всем необходимым, и мы искренне благодарим медиков за это. Спасибо спасателям и всем неравнодушным людям, которые помогают. Но впереди очень долгий путь восстановления. И одно я знаю точно — Настя не осталась одна", — отметил Владимир Ярославский.

Владимир Ярославский с су-шефом Анастасией Фото: Instagram.com/yaroslavskyi_vova

Знаменитый кулинар добавил, что открыл сбор, чтобы помочь Анастасии и будет делать все необходимое для того, чтобы она снова имела жилье.

"Она потеряла все — в буквальном смысле. Квартиры нет. Вещей нет. Нет даже фото, посуды, чашки, книги. Все исчезло в одну ночь. И я очень хочу, чтобы когда Настя полностью придет в себя, она почувствовала не только боль, а еще и силу... У меня формируется одна мечта, которую я хочу осуществить! Хочу, чтобы у Насти было жилье", — признался судья шоу "МастерШеф".

Более того, в комментарии "пришла" классная руководительница Анастасии из ее родного города Черкассы и рассказала больше о девушке.

"Еще учась в школе Настя имела огромный авторитет и уважение всего школьного коллектива, учеников, была очень известной активной ученицей, и она была избрана в течение 5 лет Президентом школы. Как Президент школы она представляла ее на на различных мероприятиях, конкурсах. Постоянно принимала участие в олимпиадах разных уровней, конкурсах, акциях города Черкассы. У нее огромный авторитет среди учеников школы. Как только все услышали о беде, которая произошла с Настей, огромное количество людей, связанных со школой и городом Черкассы разместили объявления о помощи", — написала Валентина Токова, отметив, что именно из-за этого и вовлеченности Ярославского быстро удалось собрать значительную сумму средств.

Позже Ярославский сообщил, что его коллега пришла в сознание. "Утром была на ИВЛ, но сейчас состояние стабильное, хоть и тяжелое. Пока остается в реанимации. Спасибо всем за поддержку", — написал Владимир.

Обстрел Киева 17 июня

Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева, где полностью был разрушен подъезд дома. Там из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинцы "разнесли" нардепа Марьяну Безуглую за скандальное заявление о погибшем киевлянине Дмитрии Исаенко.

Безуглая заявила, что муж Маши Ефросининой якобы служит в Киеве, а не на передовой.

Кроме того, во время атаки на столицу 17 июня украинские звезды показали, как ночевали в укрытиях.