Втратила все: що відомо про стан постраждалої під час обстрілу творчині "МастерШеф" (фото)

Ексфуд-продюсерка популярного шоу "МастерШеф" і су-шеф Анастасія, яка постраждала через атаку росіян на Київ 17 червня, прийшла до тями. Втім, дівчина втратила все, а колеги наразі намагаються допомогти їй.

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Шеф-кухар Володимир Ярославський розкрив, у якому стані наразі постраждала, а знайомі Анастасії більше розповіли про неї.

Квартира дівчини знищена разом із частиною будинку. Вона проживала в тому самому домі в Соломʼянському районі Києва, підʼїзд якого повністю знищила російська ракета 17 червня.

"Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще. Наразі вона у надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним, і ми щиро дякуємо медикам за це. Дякуємо рятувальникам і всім небайдужим людям, які допомагають. Але попереду дуже довгий шлях відновлення. І одне я знаю точно — Настя не залишилась одна", — зазначив Володимир Ярославський.

Володимир Ярославський із су-шефом Анастасією Фото: Instagram.com/yaroslavskyi_vova

Знаменитий кулінар додав, що відкрив збір, аби допомогти Анастасії та буде робити все необхідне для того, щоб вона знову мала житло.

"Вона втратила все — у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль, а ще й силу… У мене формується одна мрія, яку я хочу здійснити! Хочу, щоб у Насті було житло", — зізнався суддя шоу "МастерШеф".

Ба більше, у коментарі "прийшла" класна керівничка Анастасії з її рідного міста Черкаси та розповіла більше про дівчину.

"Ще навчаючись в школі Настя мала величезний авторитет і повагу всього шкільного колективу, учнів, була дуже відомою активною ученицею, і вона була обрана протягом 5 років Президентом школи. Як Президент школи вона представляла її на на різних заходах, конкурсах. Постійно приймала участь в олімпіадах різних рівнів, конкурсах, акціях міста Черкаси. У неї величезний авторитет серед учнів школи. Як тільки всі почули про біду, яка сталася з Настею, величезна кількість людей, що повʼязані зі школою і містом Черкаси розмістили оголошення про допомогу", — написала Валентина Токова, наголосивши, що саме через це і залученість Ярославського швидко вдалося зібрати значну суму коштів.

Пізніше Ярославський повідомив, що його колега прийшла до тями. "Зранку була на ШВЛ, але зараз стан стабільний, хоч і важкий. Поки залишається у реанімації. Щиро дякую всім за підтримку", — написав Володимир.

Обстріл Києва 17 червня

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва, де повністю було зруйновано підʼїзд будинку. Там з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українці "рознесли" нардепку Марʼяну Безуглу за скандальну заяву про загиблого киянина Дмитра Ісаєнка.

Безугла заявила, що чоловік Маші Єфросиніної начебто служить у Києві, а не на передовій.

Крім того, під час атаки на столицю 17 червня українські зірки показали, як ночували в укриттях.