Стежать за силами ППО: у ЗС РФ з'явився новий БПЛА типу "Шахед" (фото)

У російських військових з'явився на озброєнні новий безпілотник. Дрон фіксує роботу засобів ППО і прокладає маршрути для "Шахедів".

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Специфікація БПЛА полягає в розвідці прикордонних і прифронтових районів. Про нову технологію розповів фахівець у галузі військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Безпілотник зроблений зовні як "Шахед", він стежить за мобільно-вогневими групами.

Система радіокерування дроном — типу ELRS. Вона розроблена як проєкт із відкритим вихідним кодом для моделей на базі FPV, вирізняється високою частотою оновлення пакетів, забезпечує велику дальність радіозв'язку та низьку затримку.

"Показую вам як виглядає відео перехоплення з цього БПЛА", — зазначив "Флеш".

Висота польоту нового дрона — до 3 кілометрів

Висота його польоту — від 1 до 3 кілометрів. На такій висоті аналоговий відеопередавач передає картинку на 50 кілометрів і більше.

Нагадаємо, у ЗСУ також з'явився новий дрон "Світловод", яким керують через оптоволоконний кабель. Дрон може автоматично знаходити і розпізнавати цілі.

Військово-повітряні сили Британії раніше показали безпілотник Protector RG Mk1, який летить на відстань 9260 кілометрів.