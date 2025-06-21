Следят за силами ПВО: у ВС РФ появился новый БПЛА типа "Шахед" (фото)

У российских военных появился на вооружении новый беспилотник. Дрон фиксирует работу средств ПВО и прокладывает маршруты для "Шахедов".

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Спецификация БПЛА состоит в разведке пограничных и прифронтовых районов. О новой технологии рассказал специалист в области военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Беспилотник сделан снаружи как "Шахед", он следит за мобильно-огневыми группами.

Cистема радиоуправления дроном — типа ELRS. Она разработана как проект с открытым исходным кодом для моделей на базе FPV, отличается высокой частотой обновления пакетов, обеспечивает большую дальность радиосвязи и низкую задержку.

"Показываю вам как выглядит видео перехват с этого БПЛА", — отметил "Флэш".

Высота полета нового дрона — до 3 километров

Высота его полета — от 1 до 3 километров. На такой высоте аналоговый видеопередатчик передает картинку на 50 километров и более.

Напомним, у ВСУ также появился новый дрон "Світловод", которым управляют через оптоволоконный кабель. Дрон может автоматически находить и распознавать цели.

Военно-воздушные силы Британии ранее показали беспилотник Protector RG Mk1, который летит на расстояние 9260 километров.