Несе бомби і ракети: ВПС Британії отримали БПЛА з дальністю понад 9000 км (фото)

Дрон Protector RG Mk1 офіційно надійшов на озброєння Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

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Protector RG Mk 1 (MQ-9B) є наступником Reaper (MQ-9A) і являє собою нове покоління дистанційно пілотованих середньовисотних літаків великої тривалості польоту (MALE), повідомили ВПС Великої Британії.

"Я вітаю наш новітній літак, що надійшов на озброєння Королівських ВПС. Я радий, що Protector Королівських ВПС досяг цієї важливої та історичної віхи на своєму шляху до проведення операцій", — сказав начальник штабу ВПС Великої Британії, головний маршал авіації сер Річ Найтон.

Protector RG Mk1

За даними ВПС Великої Британії, MQ-9B призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, а також ударних операцій. БПЛА зможе літати в будь-якій точці світу, при цьому її буде обслуговувати персонал, що знаходиться на базі Королівських ВПС у Воддінгтоні.

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Корисне навантаження літака складається зі складного набору датчиків, включно з високоточною електрооптичною інфрачервоною (ІЧ) камерою. Крім того, дрон є носієм високоточної ударної зброї — ракети Brimstone (MBDA) і керованої лазером бомби Paveway IV (Raytheon UK) британського виробництва.

Безпілотник може літати на висоті до 40 000 футів (близько 12 кілометрів) і має тривалість польоту понад 30 годин. Дальність польоту безпілотника — понад 5000 морських миль (5750 миль / 9260 км) залежно від конфігурації, повідомляє Interesting Engineering.

Protector RG Mk1 Фото: Royal Air Force

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