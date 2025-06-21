В Одессе группа ПВО работала по "Шахедам": пуля пробила потолок в квартире жителя города (видео)

Мобильные огневые группы сбивали в Одессе российские дроны пулеметами. Одна из пуль попала в спальню местного жителя.

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Судя по представленным кадрам, пуля довольно крупная. Видео последствия попадания по квартире публикуют одесские паблики.

Пуля во время перестрелки прилетела к мужчине в спальню. Другие подробности автор видео не сообщил.

Отметим, что пули из пулеметов, которыми мобильные группы ПВО сбивают "Шахеды", летят за несколько километров от места выстрела и могут попасть в окна жилых домов.

Военные советуют не стоять возле окон при работе мобильных огневых групп и отодвигать кровати от окон.

Российские оккупанты ночью 20 июня атаковали Одессу "Шахедами", повреждены несколько многоэтажных домов и высшие учебные заведения. Известно о двух пострадавших.

Напомним, у ВС РФ появился новый дрон, который фиксирует работу мобильных групп ПВО и прокладывает "Шахедам" маршруты.

Ночью 21 июня россияне массированно атаковали Кременчуг Полтавской области. Город атаковали дроны, заходившие с разных направлений.