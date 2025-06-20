Понад 10 влучань: від обстрілу росіян в Одесі постраждали 13 людей, серед яких рятувальники (фото)

В Одесі внаслідок атаки ударних російських безпілотників виникли пожежі у 4-поверховому та 23-поверховому житлових будинках. Постраждали мешканці будинків та рятувальники під час гасіння пожежі.

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В ніч на 20 червня Росія атакувала українські міста ударними дронами. Було зафіксовано понад 10 влучань, по місту виникли пожежі, Фокус зібрав все що відомо про руйнівний обстріл.

4-поверховий житловий будинок в центрі міста практично знищений.

"Полум’ям повністю охоплено. Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані", - повідомили у ДСНС, коментуючи влучання дрона. Як зазначається, за інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа — тривають пошуково-рятувальні роботи.

4-поверховий будинок в Одесі практично знищений Фото: ДСНС

Також пошкоджено 23-поверховий житловий будинок — вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб, із заблокованої квартири врятовано трьох людей, серед них двоє дітей.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Російський дрон влучив у 24-поверхівку Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

"Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі", - додали рятувальники.

Загалом, за даними ДСНС, постраждали 13 осіб, з них троє рятувальників.

Також унаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За даними компанії, уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Люди не постраждали. Рух поїздів здійснюється за графіком.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та з території тимчасово окупованого Криму.

ПС ЗСУ повідомили про наслідки атаки росіян Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що росіяни атакували житлові будинки, корпус закладу вищої освіти та газопровід.

Уночі проти 20 червня росіяни також дронами атакували Харків: під ударом опинився район житлової забудови, здійнялася пожежа. Мер повідомив про щонайменше 5 "прильотів" по місту.