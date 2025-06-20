Более 10 попаданий: от обстрела россиян в Одессе пострадали 13 человек, среди которых спасатели (фото)

В Одессе в результате атаки ударных российских беспилотников возникли пожары в 4-этажном и 23-этажном жилых домах. Пострадали жители домов и спасатели во время тушения пожара.

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В ночь на 20 июня Россия атаковала украинские города ударными дронами. Было зафиксировано более 10 попаданий, по городу возникли пожары, Фокус собрал все что известно о разрушительном обстреле.

4-этажный жилой дом в центре города практически уничтожен.

"Пламенем полностью охвачено. Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции — пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии", — сообщили в ГСЧС, комментируя попадание дрона. Как отмечается, по информации жителей, в здании может находиться еще один человек — продолжаются поисково-спасательные работы.

4-этажный дом в Одессе практически уничтожен Фото: ГСЧС

Также поврежден 23-этажный жилой дом — огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек, из заблокированной квартиры спасены три человека, среди них двое детей.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Российский дрон попал в 24-этажку Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

"Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля", — добавили спасатели.

Всего, по данным ГСЧС, пострадали 13 человек, из них трое спасателей.

Также в результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По данным компании, поражениям подверглись контактная сеть и рельсошпальная решетка. Люди не пострадали. Движение поездов осуществляется по графику.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и с территории временно оккупированного Крыма.

ПС ВСУ сообщили о последствиях атаки россиян Фото: Воздушные силы ВСУ

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — сказано в сообщении.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed на севере, востоке и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Напомним, председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что россияне атаковали жилые дома, корпус учреждения высшего образования и газопровод.

В ночь на 20 июня россияне также дронами атаковали Харьков: под ударом оказался район жилой застройки, поднялся пожар. Мэр сообщил о по меньшей мере 5 "прилетах" по городу.