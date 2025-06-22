"Прям сюда летит": в Одессе "шахед" влетел в дом стримера, который играл в Counter-Strike (видео)

В Одессе стримеру во время игры в Counter-Strike в дом врезался вражеский "шахед".

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Сам стример слышал приближение ударного беспилотника, но оставался у компьютера, слышно на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Х*евая Одесса".

"В Одессе стримеру прилетел шахед в дом прямо во время игры в Counter-Strike", — говорится в подписи к видео.

"Прям сюда летит...Ближе к зданию летит. Приближается", — говорит мужчина за кадром.

После этого стример утверждает, что "шахед" уже "очень близко", а дальше слышно, как дрон врезается в здание и взрывается.

В то же время мужчина за кадром матерится.

Из видео не понятно, получил ли он ранения и какой ущерб нанес вражеский удар по дому стримера.

Напомним, 21 июня в Одессе группа ПВО работала по "Шахедам", в результате чего пуля пробила потолок в квартире жителя города.

Фокус также писал о том, что от обстрела россиян в Одессе пострадали 13 человек.