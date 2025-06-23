Полякова, Квиткова, Могилевская и другие: украинские звезды отреагировали на ночной обстрел Киева (фото)

В ночь на 23 июня россияне в очередной раз массированно обстреляли Киев и область ракетами и дронами. Украинские звезды показали, как прятались во время ударов в укрытиях.

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Фокус рассказывает, как на обстрел, в результате которого погибли семь человек, отреагировали Джамала, Даша Квиткова, Наталья Могилевская и другие.

Джамала пряталась с годовалым сыном во время обстрела

Певица Джамала показала, как с годовалым сыном пряталась в укрытии во время ночного обстрела россиян. Победительница Евровидения опубликовала кадры с подписями на английском языке, чтобы показать иностранцам реалии жизни украинцев.

"Как думаете, что я хочу сказать... Как мама, которая только встала после воздушной тревоги, и через пять минут после того, как все чисто, начинается снова. Баллистика. Это действительно кажется, что какая-то выкрученная хитрость, чтобы сломать и уничтожить как можно больше из нас", — написала артистка.

Джамала пряталась во время обстрела Киева Фото: скриншот Джамала пряталась во время обстрела Киева Фото: скриншот

Блогерша Даша Квиткова с сыном Львом провела ночь в машине.

"Еще одна тяжелая ночь для украинцев и наших городов. Ракеты, шахеты, снова ракеты", — написала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном провела ночь в машине Фото: скриншот

Семья телеведущего Григория Решетника пряталась от российских ракет на паркинге.

"Пока поднимались, то началась, оказывается, новая тревога и удары", — написала Кристина Решетник.

Семья Решетников провела ночь на парковке Фото: скриншот

Телеведущая Екатерина Осадчая выразила соболезнования людям, которые потеряли близких, и пожелала скорейшего восстановления тем, кто пострадал.

"Опять утро, когда картинка за окном не совпадает с событиями. Летнее солнце и страшная ночь позади. Мы обязательно дождемся, когда на месте болот останется самая большая в мире пустыня", — написала жена Юрия Горбунова.

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Леся Никитюк, которая совсем недавно впервые стала мамой, призналась, что теперь ходит в укрытие с сыном. В частности, телеведущая выразила соболезнования всем пострадавшим.

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Телеведущая Маша Ефросинина написала: "Еще одна кровавая ночь из-за действий страны убийц".

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Певица Оля Полякова показала последствия российского удара.

"Боже, ну когда это закончится. Опять ужасная ночь в Киеве, в результате российской атаки повреждены дома. Уже известно о 31 пострадавших и 6 погибших", — написала Полякова.

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Певица Наталья Могилевская показала разрушенный дом в столице и написала: "Киев. Опять страшная ночь. Боль".

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Дизайнер Светлана Бевза написала: "Очередная ужасная ночь в Киеве. Вчера россияне нанесли удар по гражданским зданиям в моем родном городе многочисленными ракетами и дронами".

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Обстрел Киева 23 июня

Под вечер 23 июня, по данным ГСЧС, количество погибших в столице возросло до 7 человек, пострадавших — до 34. Повреждения зафиксировали в Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах, а в Шевченковском россияне разрушили целый подъезд жилого многоэтажного дома. На месте вражеского обстрела в Шевченковском районе спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции пятиэтажного жилого дома и проводят работы по поиску и деблокированию тел погибших.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Россияне разрушили жилье Тараса и Елены Тополи во время обстрела Киева 23 июня.

Глава МВД Клименко сообщил, что в Киеве пострадали люди разного возраста, семьи еще ищут своих родных. Среди раненых — беременная женщина и четверо детей.

Кроме того, повреждения получил спортивный комплекс Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.