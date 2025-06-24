Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Леся Никитюк показала свой "послеродовой живот" (фото)

Леся Никитюк, Леся Никитюк родила, жених леси Никитюк, роды, живот после родов, дмитрий бабчук
Фото: Оля Вихтюк | Леся Никитюк во время беременности

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала, как выглядит через почти 10 дней после первых родов. 15 июня она родила сына.

Related video

В своем Instagram звезда телевидения показалась в полный рост. "Слышите эту музыку? Это я врываюсь в сторис", — написала Леся.

Леся Никитюк Fullscreen
Леся Никитюк
Фото: Instagram lesia_nikituk

В квартире знаменитости уже можно заметить детские игрушки.

"Я и мой послеродовой живот", — написала телеведущая, выйдя на связь с подписчиками.

Пока лицо сына Леся Никитюк не показывает. Она только делилась кадрами с выписки из роддома.

Леся Никитюк Fullscreen
Леся Никитюк
Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Украинская телеведущая 15 июня родила мальчика в Киеве. Уже 20 июня Леся показала фото с ребенком во время выписки из роддома. Пока его имя не раскрывают публике.

Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.

О беременности знаменитость узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд. Долгое время Леся не комментировала слухи в сети о своей беременности, несмотря на то, что они появились задолго до официального подтверждения.

Уже в первые недели жизни малыша ему пришлось находиться в укрытии во время российского обстрела Киева, о чем рассказывала его мама в соцсети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце сына Леси Никитюк — военном Дмитрии Бабчуке.