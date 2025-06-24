Леся Никитюк показала свой "послеродовой живот" (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала, как выглядит через почти 10 дней после первых родов. 15 июня она родила сына.

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В своем Instagram звезда телевидения показалась в полный рост. "Слышите эту музыку? Это я врываюсь в сторис", — написала Леся.

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

В квартире знаменитости уже можно заметить детские игрушки.

"Я и мой послеродовой живот", — написала телеведущая, выйдя на связь с подписчиками.

Пока лицо сына Леся Никитюк не показывает. Она только делилась кадрами с выписки из роддома.

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

Украинская телеведущая 15 июня родила мальчика в Киеве. Уже 20 июня Леся показала фото с ребенком во время выписки из роддома. Пока его имя не раскрывают публике.

Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал Лесе предложение во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.

О беременности знаменитость узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд. Долгое время Леся не комментировала слухи в сети о своей беременности, несмотря на то, что они появились задолго до официального подтверждения.

Уже в первые недели жизни малыша ему пришлось находиться в укрытии во время российского обстрела Киева, о чем рассказывала его мама в соцсети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус рассказывал, что известно об отце сына Леси Никитюк — военном Дмитрии Бабчуке.