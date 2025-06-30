"Маскировка уровня профи": в сети показали, как Леся Никитюк скрывала беременность (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк родила сына 15 июня. До этого времени звезда скрывала свою беременность. Только теперь становится известно все больше деталей об этом периоде, в частности, в сети опубликовали фото, как Леся Никитюк мастерски скрывала свой животик.
Журнал "Клац" опубликовал фотографии "луков" телеведущей Леси Никитюк во время беременности в Instagram.
"Леся Никитюк и ее oversize-луки — теперь мы знаем, что за ними скрывалось. Мы уважаем решение Леси сохранить беременность в тайне. И одновременно удивляемся, как ей удалось не выпасть из жизни соцсетей. Собрали самые яркие образы из последних месяцев — маскировка уровня профи", — написало медиа.
В подборке есть фотографии почти за каждый месяц беременности. Даже на девятом месяце Лесе Никитюк удалось мастерски подобрать образ, который скрывал ее живот.
Больше фото и видео в конце можно посмотреть в подборке в Instagram.
Леся Никитюк родила ребенка
Звезда украинского телевидения Леся Никитюк 15 июня родила мальчика в Киеве. Пока его имя не раскрывают публике. Лицо малыша звездная мама также скрывает.
Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение телеведущей во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.
О беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк рассказала, почему не хочет брать няню для сына.
- Леся Никитюк ответила на обвинения, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери, а не сама рожала.
Кроме того, Фокус писал о многочисленных поздравлениях Леси Никитюк с рождением первенца от звездных друзей.