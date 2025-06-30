"Маскування рівня профі": у мережі показали, як Леся Нікітюк приховувала вагітність (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк народила сина 15 червня. До цього часу зірка приховувала свою вагітність. Тільки тепер стає відомо все більше деталей про цей період, зокрема, у мережі опублікували фото, як Леся Нікітюк майстерно приховувала свій животик.
Журнал "Клац" опублікував світлини "луків" телеведучої Лесі Нікітюк під час вагітності в Instagram.
"Леся Нікітюк та її oversize-луки — тепер ми знаємо, що за ними ховалось. Ми поважаємо рішення Лесі зберегти вагітність у таємниці. І водночас дивуємось, як їй вдалось не випасти із життя соцмереж. Зібрали найяскравіші образи з останніх місяців — маскування рівня профі", — написало медіа.
У добірці є фотографії майже за кожен місяць вагітності. Навіть під час девʼятого місяця Лесі Нікітюк вдалося майстерно підібрати образ, який приховував її живіт.
Більше фото та відео в кінці можна переглянути в добірці в Instagram.
Леся Нікітюк народила дитину
Зірка українського телебачення Леся Нікітюк 15 червня народила хлопчика в Києві. Поки його імʼя не розкривають публіці. Обличчя малюка зіркова мама також приховує.
Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився телеведучій під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.
Про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Леся Нікітюк розповіла, чому не хоче брати няню для сина.
- Леся Нікітюк відповіла на звинувачення, що вона начебто скористалася послугами сурогатної матері, а не сама народжувала.
Крім того, Фокус писав про численні привітання Лесі Нікітюк з народженням первістка від зіркових друзів.