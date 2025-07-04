"Страшна ніч": Леся Нікітюк розповіла, як рятується із сином від смогу в Києві (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк у перші тижні життя її первістка змушена через російські обстріли рятувати життя та здоровʼя малюка. У ніч на 4 липня РФ випустила по Києву сотні повітряних цілей, після чого столицю накрив смог.

Related video

"Страшна ніч. Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Але пишуть, що рівень повітря помірний. Ми не відкриваємо вікна і ввімкнули очищувач", — написала Леся, яка 15 червня народила сина.

Леся Нікітюк розповіла про ранок після обстрілу Києва Фото: Instagram lesia_nikituk

Обстріл Києва 4 липня

РФ в ніч на 4 липня випустила по Україні 550 засобів повітряного нападу, з яких ППО знищила 478. У Києві значні руйнування. Станом на ранок відомо, що у столиці України постраждали 23 людини, з них 14 госпіталізовано. Внаслідок нічної масованої атаки ЗС РФ здійнялися пожежі на низці локацій. Київ охопив сильний дим: мешканців закликали дотримуватися правил безпеки та зачинити вікна.

Леся Нікітюк народила первістка

Зірка екрану 15 червня народила хлопчика в Києві. Поки його імʼя не розкривають публіці. Обличчя малюка зіркова мама також приховує.

Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Наречений Лесі Нікітюк — морський піхотинець ЗСУ. Про вагітність телеведуча дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль, і довго приховувала новини від публіки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк розповіла, чому наразі не хоче брати няню для дитини.

Нікітюк відповіла на звинувачення, що вона начебто скористалася послугами сурогатної матері, а не сама народжувала.

Крім того, у мережі показали фото, як Леся Нікітюк майстерно приховувала свою першу вагітність.