Софія Ротару, яка живе в Києві, відреагувала на масований обстріл столиці (фото)

77-річна українська співачка Софія Ротару відреагувала на нічний обстріл столиці, по якій росіяни 4 липня випустили сотні повітряних цілей.

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Артистка, яка, за словами її сестри Ауріки, живе в Києві, традиційно не була багатослівною. У своєму Instagram Ротару показала заплямований кровʼю листок каштану.

"Київ. 04.07.25", — йшлося в публікації народної артистки України.

Чи справді Софія Ротару була в столиці під час масованого обстрілу росіян, невідомо. Проте її рідна сестра Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві, попри чутки в мережі про закордон.

Софія Ротару відреагувала на обстріл столиці Фото: Instagram sofiarotaru.official

"Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, – вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", — казала Ауріка Ротару.

Після початку повномасштабної війни Софія Михайлівна не надто активна в соцмережах, вона лише вітає рідних людей зі святами та реагує на державні свята та трагедії, наприклад, Дні Незалежності, удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Обстріл Києва 4 липня

Росія в ніч на 4 липня випустила по містах та селах України 550 засобів повітряного нападу, з яких ППО знищила 478. У Києві значні руйнування, адже місто стало епіцентром атаки. У столиці постраждали 26 людей, з них одна дитина, за даними ДСНС. Внаслідок нічної масованої атаки ЗС РФ здійнялися пожежі на низці локацій. Київ охопив сильний дим: мешканців закликали дотримуватися правил безпеки та зачинити вікна. Станом на вечір відомо про одного загиблого, написав мер міста Віталій Кличко.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк з маленьким сином рятувалася від смогу в Києві після обстрілу ЗС РФ.

Ротару відреагувала на масований обстріл росіянами столиці України в ніч на 17 червня, внаслідок якого загинули 24 людини.

Крім того, Дмитро Гордон показався на архівному чорно-білому фото із Софією Ротару.