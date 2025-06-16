Майже 40 років тому: Гордон здивував фото із Софією Ротару, де зараз співачка

Український журналіст Дмитро Гордон показався на архівному чорно-білому фото з народною артисткою України Софією Ротару.

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Кадр 36-річної давнини інтервʼюер показав в Instagram.

"1989 рік, під руку із Софією Ротару. Фото Миколи Броновицького", — підписав фото Дмитро Гордон.

36 років тому зірка сцени носила коротке волосся з начосом і мала зовсім інакший вигляд.

"Неперевершена Співачка та Людина з великої літери. Патріот своєї Країни не в соцмережах, а по факту. Національна Легенда України, Герой України, Народна Артистка України", "А вона все така ж", "Велика співачка", — пишуть у коментарях підписники журналіста.

Дмитро Гордон та Софія Ротару Фото: instagram.com/gordondmytro

Де зараз Софія Ротару

Загалом останні роки народна артистка України не активна в соцмережах, вона лише вітає рідних зі святами та реагує на державні свята та трагедії, зокрема удар по "Охматдиту" 8 липня 2024 року, по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Ауріка Ротару станом на 2025 рік казала, що вона мешкає поруч із сестрою в столиці та постійно підтримує з нею зв'язок.

"Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, – вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре", — казала співачка.

Геолокація профілю Софії Михайлівни в Instagram прихована, а останнє викладене фото за 2022 рік з її рідного села Маршинці.

Софія Ротару Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ротару привітала свою онуку Софію Євдокименко, яка давно живе в США, з днем народження.

Сестра Софії Ротару Ауріка зізналася, що народна артистка перебуває в Україні під час війни та хвилюється через все, що відбувається в країні.

Крім того, Вадим Крищенко розкрив, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру Лілії Сандулесу. Артистки не поділили пісню "Білі нарциси".