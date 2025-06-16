Почти 40 лет назад: Гордон удивил фото с Софией Ротару, где сейчас певица
Украинский журналист Дмитрий Гордон показался на архивном черно-белом фото с народной артисткой Украины Софией Ротару.
Кадр 36-летней давности интервьюер показал в Instagram.
"1989 год, под руку с Софией Ротару. Фото Николая Броновицкого", — подписал фото Дмитрий Гордон.
36 лет назад звезда сцены носила короткие волосы с начесом и выглядела совсем иначе.
"Непревзойденная Певица и Человек с большой буквы. Патриот своей Страны не в соцсетях, а по факту. Национальная Легенда Украины, Герой Украины, Народная Артистка Украины", "А она все такая же", "Великая певица", — пишут в комментариях подписчики журналиста.
Где сейчас София Ротару
В целом последние годы народная артистка Украины не активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на государственные праздники и трагедии, в частности удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.
Аурика Ротару по состоянию на 2025 год говорила, что она живет рядом с сестрой в столице и постоянно поддерживает с ней связь.
"Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", — говорила певица.
Геолокация профиля Софии Михайловны в Instagram скрыта, а последнее выложенное фото за 2022 год из ее родного села Маршинцы.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ротару поздравила свою внучку Софию Евдокименко, которая давно живет в США, с днем рождения.
- Сестра Софии Ротару Аурика призналась, что народная артистка находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего, что происходит в стране.
Кроме того, Вадим Крищенко раскрыл, как София Ротару пыталась разрушить карьеру Лилии Сандулесу. Артистки не поделили песню "Белые нарциссы".