София Ротару показала 24-летнюю внучку: она работает моделью и встречается с миллиардером

Украинская певица София Ротару поздравила свою внучку Софию Евдокименко с днем рождения. Девушка давно живет в США, где посещала престижную школу дизайна Parsons For Design.

Related video

В Instagram артистка поделилась черно-белым фото именинницы.

Ротару лаконично отметила: "С днем рождения".

Внучка Софии Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Между тем отец именинницы, Руслан Евдокименко, показал архивное фото с Софией, на котором обнимает дочь. А мама, Светлана Евдокименко, написала: "Доченька, с днем рождения! Пусть с тобой навсегда остаются доброта, ум, красота и благородный юности блеск. В глазах пусть сияет радости гордый огонь".

Руслан Евдокименко с дочерью Фото: скриншот София Евдокименко Фото: скриншот

Что известно о внучке Софии Ротару

Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, уже много лет живет в США, где получает высшее образование и работает моделью. Кроме этого, она основала собственный бизнес — линию косметических средств для ухода за лицом и шеей, о чем рассказала в своем блоге в Instagram.

В 2024 году именинница рассекретила свои отношения с американским миллиардером Максом Лернером, наследником семьи с капиталом в 1,2 млрд долларов. А ранее девушка встречалась с ІТ-предпринимателем Денисом Ждановым.

София, которая живет в Нью-Йорке, где посещала престижную школу дизайна Parsons For Design, держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

София Ротару живет во время войны в Киеве. Артистка с сестрой Аурикой постоянно находятся на связи.

Ротару отреагировала на обстрел россиянами Киева 24 апреля.

Кроме того, Анатолий Евдокименко, внук Софии Ротару, вышел на связь из-за границы.