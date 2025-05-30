Софія Ротару показала 24-річну онучку: вона працює моделлю і зустрічається з мільярдером

Українська співачка Софія Ротару привітала свою онуку Софію Євдокименко з днем народження. Дівчина давно живе в США, де відвідувала престижну школу дизайну Parsons For Design.

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В Instagram артистка поділилася чорно-білим фото іменинниці.

Ротару лаконічно зазначила: "З днем народження".

Онука Софії Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Тим часом батько іменинниці, Руслан Євдокименко, показав архівне фото із Софією, на якому обіймає доньку. А мама, Світлана Євдокименко, написала: "Донечко, з днем народження! Нехай з тобою назавжди лишаються доброта, розум, краса і благородний юності блиск. В очах нехай сяє радощів гордий вогонь".

Руслан Євдокименко з донькою Фото: скріншот Софія Євдокименко Фото: скріншот

Що відомо про онуку Софії Ротару

Соня Євдокименко, онука Софії Ротару, вже багато років живе в США, де здобуває вищу освіту і працює моделлю. Окрім цього, вона заснувала власний бізнес — лінію косметичних засобів для догляду за обличчям і шиєю, про що розповіла у своєму блозі в Instagram.

У 2024 році іменинниця розсекретила свої стосунки з американським мільярдером Максом Лернером, спадкоємцем родини з капіталом у 1,2 млрд доларів. А раніше дівчина зустрічалася з ІТ-підприємцем Денисом Ждановим.

Софія, яка живе в Нью-Йорку, де відвідувала престижну школу дизайну Parsons For Design, тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Софія Ротару живе під час війни в Києві. Артистка із сестрою Аурікою постійно перебувають на звʼязку.

Ротару відреагувала на обстріл росіянами Києва 24 квітня.

Крім того, Анатолій Євдокименко, онук Софії Ротару, вийшов на звʼязок з-за кордону.