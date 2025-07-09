Умер известный украинский композитор Игорь Поклад: он написал более 150 песен

Украинский композитор Игорь Поклад умер в 83 года после продолжительной борьбы за жизнь. Последние дни он жил в своем доме в Ворзеле.

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О смерти легендарного композитора сообщила в Fаcebook 9 июля его супруга Светлана Поклад.

"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь об Игоре Дмитриевиче, пожалуйста, за его бессмертную душу", — написала она.

Поклад умер ночью после продолжительной борьбы за жизнь, последние дни он проводил дома в Ворзеле. Дата похорон композитора еще неизвестна.

Игорь Поклад родился в городе Бишкек, столице Кыргызстана

Краткая биография композитора Игоря Поклада

Композитор и опермейстер Игорь Поклад родился в городе Бишкек, столице нынешнего Кыргызстана. После окончания школы он поступил в Киевское музыкальное училище имени Глиера на историко-теоретическое отделение.

Также Поклад учился на композиторском факультете Киевской государственной консерватории и во время учебы работал концертмейстером.

Поклад написал более 150 песен, включая "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана" и "Зелен-клен". Кроме этого, он создавал музыку к фильмам и мюзиклам.

Композитор писал песни на слова украинских поэтов Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко и Бориса Олейника.

В 1997 году Поклад получил звание народный артист Украины, в 2011-м – орден "За заслуги" II степени, а в 20210 — звание Героя Украины. Также в 2024 композитор стал "Национальной легендой Украины".

В 2022 году Поклад с женой пережили российскую оккупацию Ворзеля: вместе они неделями жили в подвале. Псковские десантники оборудовали в доме Поклада так называемый штаб и установили мины в части комнат.

Группа военных из Главного управления разведки Украины 11 марта 2022 года спасли композитора, его жену, пожилую маму женщины и животных.

Напомним, Поклад с женой пострадали от ракетной атаки российских оккупантов 15 февраля 2024 года. Взрывная волна отбросила Светлану Поклад далеко от окна.

Игорь Поклад дружил с певцом Иосифом Кобзоном более 50 лет. Светлана Поклад говорила, что в последние дни жизни Кобзон разговаривал с близкими на украинском языке.