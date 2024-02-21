"Растяжка была – от стопки книг до пианино": жена Игоря Поклада рассказала, как оккупанты хотели убить ее мужа

Во время оккупации Ворзеля псковские десантники оборудовали в доме Игоря Поклада и его жены штаб. Оккупанты разбили сувениры, выпили элитный алкоголь, уничтожили книгу о самом композиторе, а напоследок "нафаршировали" помещения минами и гранатами.

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Российские военные, которые во время оккупации Ворзеля проживали в доме украинского композитора Игоря Поклада, сознательно пытались убить пожилого мужчину, установив в его кабинете растяжки. О том, как выглядел их дом после деоккупации, рассказала жена композитора Светлана Поклад в интервью "Обозревателю".

В разговоре с журналистами она упомянула, что в доме во время оккупации Киевской области жили офицеры псковской десантно-штурмовой дивизии, которые расстреливали мирных жителей в Буче. В частном доме Покладов россияне обустроили штаб и приезжали туда отдыхать и отсыпаться после террора в соседнем городе.

"То есть они ехали, расстреливали там людей, другие ужасы творили, а потом возвращались к нам, играли на нашем бильярде, музицировали на пианино. Съели все, что могли, выпили все, что было в доме", — сказала Светлана Поклад.

После того, как оккупантов выбили из Ворзеля и семья композитора смогла вернуться к себе, женщину до глубины души поразило несколько моментов. Один из них касался того, что псковские десантники, очевидно, впервые увидели в своей жизни хорошую посуду, так как все тарелки, чашки и даже сервизы для гостей они использовали в своем быту. Кроме того военных привлек сувенир — небольшая скрипка, в средине которой находилась бутылка с водкой. Количество алкогольного напитка было небольшое — все 200 грамм, но оккупантов привлекла сама возможность достать его из музыкального инструмента. В результате они изувечили скрипку, порвав на инструменте струны и разбив корпус. При этом в доме композитора находился бар с куда более значительным количеством алкоголя, чем тот, что достался россиянам после уничтожения сувенира.

Кроме того Светлану Поклад до слез поразило состояние ванной в доме. Из-за отсутствия водоснабжения и, очевидно, большого количества проживающих в доме композитора оккупантов помещение выглядело ужасно. Но больше всего впечатлило женщину то, что российские офицеры вместо туалетной бумаги использовали листы книги, посвященной жизни и деятельности композитора.

"Они пользовались не туалетной бумагой (а я запасливая хозяйка, в доме ее было много), а жесткими листками из верстки нашей книги об Игоре Дмитриевиче. Весь пол был в этих использованных листах. И это были офицеры", — поделилась с журналистами его жена.

Светлана Поклад также выразила благодарность украинским саперам, которые разминировали дом перед тем, как в него снова въехали хозяева. Отступая, оккупанты заминировали дом, из которого сами же и устроили военный штаб.

"Они видели фотографии, афиши концертов. А заминировали даже кабинет. Причем растяжка была – от стопки книг до пианино. То есть открыл книгу и – все. Чем им мешал старенький композитор, которого хотели взорвать, натыкав по всему дому растяжек?" — задала риторический вопрос жена Игоря Поклада.

Отметим, что Игорь Поклад — советский и украинский композитор. Герой Украины (2021), народный артист Украины (1997), лауреат Шевченковской премии (1986). В 2022 году пережил обстрелы Ворзеля российскими войсками, был эвакуирован в числе других жителей поселка.

Напомним, несколько ранее Светлана Поклад рассказала о последних днях Иосифа Кобзона. Ее муж — известный украински композитор Игорь Поклад — дружил с Кобзоном более 50 лет. Общение пришлось прекратить после того, как Иосиф Давыдович начал активно поддерживать агрессивную антиукраинскую политику РФ.

Также мы писали о том, что 15 февраля 82-летний композитор Игорь Поклад и его жена пострадали от атаки ВС РФ. Светлана Поклад как раз направилась к окну, чтобы его закрыть, когда ее отбросило взрывной волной. Однако даже после этого женщина нашла в себе силы помочь мужу спуститься в укрытие.