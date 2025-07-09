Помер відомий український композитор Ігор Поклад: він написав понад 150 пісень

Український композитор Ігор Поклад помер у 83 роки після тривалої боротьби за життя. Останні дні він жив у своєму будинку у Ворзелі.

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Про смерть легендарного композитора повідомила у Fаcebook 9 липня його дружина Світлана Поклад.

"Ось і все. Любила, люблю і буду любити завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", — написала вона.

Поклад помер уночі після тривалої боротьби за життя, останні дні він проводив удома у Ворзелі. Дата похорону композитора ще невідома.

Ігор Поклад народився в місті Бішкек, столиці Киргизстану

Коротка біографія композитора Ігоря Поклада

Композитор і опермейстер Ігор Поклад народився в місті Бішкек, столиці нинішнього Киргизстану. Після закінчення школи він вступив до Київського музичного училища імені Глієра на історико-теоретичне відділення.

Також Поклад навчався на композиторському факультеті Київської державної консерваторії та під час навчання працював концертмейстером.

Поклад написав понад 150 пісень, зокрема "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана" і "Зелен-клен". Крім цього, він створював музику до фільмів і мюзиклів.

Композитор писав пісні на слова українських поетів Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка та Бориса Олійника.

У 1997 році Поклад отримав звання народний артист України, 2011-го — орден "За заслуги" II ступеня, а 20210 — звання Героя України. Також у 2024 композитор став "Національною легендою України".

У 2022 році Поклад із дружиною пережили російську окупацію Ворзеля: разом вони тижнями жили в підвалі. Псковські десантники обладнали в будинку Поклада так званий штаб і встановили міни в частині кімнат.

Група військових із Головного управління розвідки України 11 березня 2022 року врятували композитора, його дружину, літню маму жінки та тварин.

Нагадаємо, Поклад із дружиною постраждали від ракетної атаки російських окупантів 15 лютого 2024 року. Вибухова хвиля відкинула Світлану Поклад далеко від вікна.

Ігор Поклад дружив зі співаком Йосипом Кобзоном понад 50 років. Світлана Поклад говорила, що в останні дні життя Кобзон розмовляв із близькими українською мовою.