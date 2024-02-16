"Ніколи їм не пробачу": 82-річний композитор Ігор Поклад і його дружина постраждали від атаки ЗС РФ
Світлана Поклад якраз попрямувала до вікна, щоб його закрити, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Однак навіть після цього жінка знайшла в собі сили допомогти чоловікові спуститися в укриття.
Український композитор 82-річний Ігор Поклад і його дружина Світлана, який проживають у місті Ворзель (Київська область), стали жертвами ракетної атаки російських військових у четвер, 15 лютого. Про це Світлана Поклад написала на своїй сторінці у Facebook.
Дружина українського композитора розповіла, що дуже уважно слідкує за всіма інформаційними повідомленнями, які стосуються зльоту російських військових літаків і пусків ракет. Однак у ніч на 15 лютого вона дуже втомилася, заснула і проспала сигнал повітряної тривоги. Прокинулася жінка від відчуття внутрішнього неспокою о 5:00 ("спрацював мій дзвоничок") і одразу ж прочитала, що Ворзелю загрожує ракетна небезпека. Світлана Поклад підійшла до вікна, щоб закрити його (вночі жінці не вистачало кисню і вона відчинила раму).
"Спочатку крихітне щось у небі, немов місяць за хмарами, а потім... шалений вибух. Шалений!!! А небо червоне... І мене вдарило об раму, а потім відкинуло на ліжко. Знесло. Я встигла зрозуміти — вибухова хвиля. Потім ще кілька вибухів трохи далі", — написала Світлана Поклад.
Жінка не розгубилася: спочатку вона доклала до ушкодженої щоки лід, а потім почала допомагати спускатися до сховища — підвалу в будинку — своєму чоловікові Ігорю Покладу. Разом із господарями до підвалу пішли також домашні коти: тварини теж були налякані гучними звуками та вибухами.
"Так що ж я повинна сказати. Мій прокол! Стовідсотковий! Тому що... розслабилися... "Шахеди" трохи розслабили. А це балістика. І це було страшно неймовірно. Я їм (російським окупантам, — ред.) спуск чоловіка в підвал у ці дні ніколи не пробачу... Ніколи!!! Що вже про маму покійну говорити, яка світла два тижні не бачила тоді, навесні 22-го... Мерзотники, виродки прокляті! Ненавиджу", — поділилася емоціями Світлана Поклад.
У коментарях українці підтримали подружжя Поклад і побажали їм якнайшвидшого емоційного відновлення після пережитого:
- Боже, який жах! Бережіть себе.
- Боже, який жах. Бажаю відновлення. Ви розслабилися, бо просто не могли інакше цього дня. Наступного дня буде все інакше. Взагалі, ви молодець. Тримайтеся.
- Не можу навіть уявити, що ви пережили.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо контузії про всяк випадок. Обіймаю.
- Боже, як страшно! Світланочко — ти відважна й розумна, героїчна жінка. Нехай Господь береже твою сім'ю й Україну.
Зазначимо, що Ігор Поклад — радянський та український композитор. Герой України (2021), народний артист України (1997), лауреат Шевченківської премії (1986). У 2022 році пережив обстріл Ворзеля російськими військами, був евакуйований серед інших жителів селища.
Нагадаємо, 15 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 26 ракет. Вибухи прогриміли в Києві та регіоні, а також у Запоріжжі, Львові, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.