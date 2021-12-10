Зеленський присвоїв Покладу звання Героя України після скандалу з вітанням через Viber

Підписати відповідний указ президента просили його попередники Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України відомому композитору Ігорю Покладу. Відповідний указ глава держави підписав напередодні дня народження народного артиста у четвер, 9 грудня.

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Згідно з документом, звання композитору присвоюється за "визначні особисті заслуги в розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність і багаторічну творчу діяльність". Указ також передбачає вручення Покладу Ордену.

Нагадаємо, раніше дружина композитора Світлана Поклад написала у своєму Facebook про те, що Офіс президента попросив її самостійно роздрукувати відправлене у Viber привітання артисту, написане главою держави з нагоди дня народження. Жінка заявила, що так керівництво країни "принизило й образило" Поклада, оскільки раніше народного артиста України "вітали всі особисто — дзвінком, телеграмою чи адресою".

На момент публікації матеріалу Світлана Поклад не відреагувала на надання її чоловікові звання Героя України.

5 грудня президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до Зеленського з проханням привласнити композитору це звання, згадавши, що Поклад зробив великий внесок в українську культуру, а низка його творів уже стала народною.

Ігор Поклад — український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

Серед відомих творів Покладу: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена". Також він є автором музики до серії мультфільмів "Як козаки..."

[ + – ] Ігор Поклад — Чарівна скрипка

Раніше Фокус писав, що глава держави раніше привласнив звання Героя України музиканту та поету, котрий загинув у ДТП, Кузьмі Скрябіну.