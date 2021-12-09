"У вас вайбер є?" Як Офіс президента композитора Поклада вітав

Дружина народного артиста заявила, що влада так принизила й образила ювіляра. При цьому він не зміг би отримати вітання навіть через месенджер, адже має кнопковий телефон.

Дружина відомого українського композитора Ігоря Поклада, Світлана Поклад, розкритикувала президента Володимира Зеленського через те, що, за її словами, Офіс президента вирішив надіслати вітання від імені глави держави народному артисту з 80-річчям через Viber. Жінку обурило, що в представництві українського лідера її попросили самостійно роздрукувати листа. Про це вона написала у своєму Facebook.

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Спочатку Світлана попередила в соцмережі "тих, хто сьогодні пришиб дурноватою інформацією зверху".

"Я чекаю до 10:00 10 грудня! Якщо не отямляться (…) якщо не зрозуміють, що саме вони зробили "не так", я оприлюдню свою розмову з офісом президента! Такими діями чоловіка-ювіляра ще не "радували"! Держава в смартфоні рулить!!!

[ + – ] Перший допис Світлани Поклад щодо дня народження її чоловіка

Потім жінка опублікувала інший запис, в якому йдеться, що 8 грудня їй надійшов дзвінок з Офісу президента.

"(Запитують) "скажіть, будь ласка, у вас Вайбер є?" Відповідаю — "Та, а навіщо?". "Президент привітав Ігоря Дмитровича з ювілеєм, написав листа. Ми його у Вайбер скинемо, а ви вже роздрукуєте, добре?" — розповіла дружина композитора, який уже завтра святкуватиме свій ювілей.

Зокрема, жінка висловила обурення, що глава держави вітає народного артиста не особисто.

"Президент СМСкою вітає .... СМСкою! Президент! ПОКЛАДА!!!!!!!!!!!!" — Написала Світлана.

Далі авторка допису звернулася до Зеленського, наголосивши, що він "своїм друзям може СМС повідомленням нагадати про дрібниці", проте його чоловіка раніше "вітали всі особисто — дзвінком, телеграмою чи адресою", а якщо охочі привітати не перебували в Україні, то в такому випадку до Поклада "їхали помічники, міністри з квітами й орденами". Світлана вважає, що так президент "принизив" артиста.

"Мабуть, Вам це не зрозуміти. Що саме?! Що Ви образили! Що Ви принизили одного з найбільших людей цієї країни! Хоча ще в серпні цього року з посмішкою клялися згадувати про них, що живуть сьогодні, а не після їх смерті!!!!!! Але, мабуть, Вам легше мертвих нагороджувати", — написала Світлана.

Крім цього, дружина композитора повідомила, що в нього "кнопковий телефон", на який неможливо встановити програми, тому ідею з привітанням через Viber реалізувати неможливо.

"Він Ваше привітання не побачить... Як шкода (...) І без них проживемо! Все минуще, музика вічна!!!" — написала авторка публікації, прикріпивши до неї фото нагород, яких раніше удостоївся її чоловік.

Уже вдень 9 грудня допис Світлани був видалений.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі обурювалися діями влади та привітали артиста з майбутнім ювілеєм.

"Прикро до сліз... Але є головне — ВСЕНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ І КОХАННЯ!" — написала акторка театру та кіно Ольга Сумська.

"Браво, Світлано. Я пишаюся, що знаю і люблю творчість Поклада. Ви не дивуйтесь Монатик це величина, а Поклад це для них порожній звук. Сумно, але це факт. Після них залишиться порожнеча……." — відреагувала на допис Світлани інша користувачка Facebook.

"Країна у смартфоні. Просто слів немає. Просто повторю те, що писали вище: президенти — тимчасове явище. А музика Ігоря Дмитровича — для всіх поколінь. Колись його "Чарівна скрипка" стала для мене дуже знаковою. Та й інші пісні, які пробуджують у душі українське та людське. Низький уклін Маестро!" — йдеться в одному із коментарів.

Однак були й ті, хто припустив, що за інцидентом могли стояти провокатори, які представилися працівниками Офісу президента, які мали на меті "розносити негатив у ЗМІ".

"Ви вже стільки негативу особисто Зеленському написали, хіба це він Вам дзвонив? Ось пройде 10 грудня, тоді й пишіть такі гнівні дописи, доки рано", — вважає один із коментаторів.

Світлана відповіла чоловікові, що "вся ця історія триває з травня місяця" і "президент в курсі всього, що відбувається". Водночас вона запевнила, що вона справді отримала дзвінок з ОП і "це вже з'ясували".

"Ну, 10 грудня ще не настало. Погана прикмета заздалегідь вітати (…) Як мінімум, це не скромно напрошуватися на привітання, тим більше, що власне повідомленням підтвердили, що про вас пам'ятають! Вам не вистачає слави? Крім вас, ще мільйони людей зі своїми проблемами, яким ваша сім'я абсолютно не допоможе своїми талантами, тисячі відомих українців, жоден з яких не опустився до того, щоб випрошувати особисті вітання…" — вважає інша користувачка мережі.

Фокус звернувся за коментарем до Офісу президента щодо описаного Світланою у Facebook-дописі.

Зазначимо, що 5 грудня президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до Зеленського з проханням надати композитору звання Героя України з нагоди майбутнього ювілею.

Ігор Поклад — український композитор та опермейстер, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

Його композиції виконували такі артисти, як Муслім Магомаєв, Ніна Матвієнко, Тамара Міансарова, Тамара Гвердцителі, Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Юрій Богатиков, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Руслана, Ані Лорак, Тіна Кароль та інші. Серед відомих творів Поклада: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Раніше Фокус писав про те, як Зеленський привітав відомого американського режисера Девіда Лінча із 75-річчям.

Також ми повідомляли, що глава держави привласнив реперу Потапу, автору пісень "Стиль собачки" та "Не пара", звання заслуженого артиста.