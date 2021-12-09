Офис президента хотел поздравить известного композитора Поклада с 80-летием через Viber

Супруга народного артиста заявила, что власти таким образом унизили и оскорбили юбиляра. При этом он не смог бы получить поздравление даже через мессенджер, ведь у него кнопочный телефон.

Супруга известного украинского композитора Игоря Поклада, Светлана Поклад, раскритиковала президента Владимира Зеленского из-за того, что, по ее словам, Офис президента решил направить поздравление от имени главы государства народному артисту с 80-летием через Viber. Женщину возмутило, что в представительстве украинского лидера ее попросили самостоятельно распечатать письмо. Об этом она написала в своем Facebook.

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Сначала Светлана предупредила в соцсети "тех, кто сегодня пришиб бредовой информацией сверху".

"Я жду до 10:00 10 декабря! Если не очнутся (…) если не поймут,что именно они сделали "не так", я предам гласности свой разговор с офисом президента! Такими действиями мужа-юбиляра еще не "радовали"! Держава в смартфоні рулит!!!((((( Включила обратный отсчет! Время пошло!", — говорится в посте.

[ + – ] Первый пост Светланы Поклад касательно дня рождения ее супруга

Затем женщина опубликовала другую запись, в которой говорится, что 8 декабря ей поступил звонок из Офиса президента.

"(Спрашивают) "скажите, пожалуйста, у вас Вайбер есть?" Отвечаю — "Та, а зачем?". "Президент поздравил Игоря Дмитриевича с юбилеем, написал письмо. Мы его в Вайбер скинем, а вы уже распечатаете, хорошо?", — рассказала супруга композитора, которому уже завтра будет отмечать свой юбилей.

В частности, женщина выразила негодование по поводу того, что глава государства поздравляет народного артиста не лично.

"Президент СМСкой поздравляет….СМСкой! Президент! ПОКЛАДА!!!!!!!!!" — написала Светлана.

Далее автор поста обратилась к Зеленскому, подчеркнув, что он "своим друзьям может СМС сообщением напомнить о мелочах", однако ее супруга ранее "поздравляли все лично — звонком, телеграммой или адресом", а если желающие поздравить не находились в Украине, то в таком случае к Покладу "ехали помощники, министры с цветами и орденами". Светлана считает, что таким образом президент "унизил" артиста.

"Видимо,Вам это не понять.Что именно?! Что Вы оскорбили! Что Вы унизили одного из самых великих людей этой страны! Хотя еще в августе этого года с улыбкой клялись вспоминать о них,живущих,сегодня,а не после их смерти!!!!!! Но,видимо,Вам легче мертвых награждать.Они Вам не ответят (…) СМС….Вот это да! Это круто (я правильно выразилась,по-новому?! По-современному????)", — написала Светлана.

Помимо этого жена композитора сообщила, что у него "кнопочный телефон", на который невозможно установить приложения, поэтому идею с поздравлением через Viber реализовать невозможно.

"Он Ваше поздравление не увидит…Как жаль (…) И без них проживем! Все преходяще,музыка вечна!!!" — написала автор публикации, прикрепив к ней фотографии наград, которых ранее удостоился ее муж.

Уже днем 9 декабря пост Светланы был удален.

В комментариях под постом пользователи соцсети возмущались действиями властей и поздравили артиста с будущим юбилеем.

"Обидно до слез…Но есть главное-ВСЕНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ И ЛЮБОВЬ!" — написала актриса театра и кино Ольга Сумская.

"Браво Светлана. Я горжусь, что знаю и люблю творчество Поклада. Вы неудевляйтесь Монатик это величина, а Поклад это для них пустой звук. Печально, но это факт. После них останется пустота……." — отреагировала на пост Светланы другая пользовательница Facebook.

"Страна в смартфоне. Просто слов нет. Просто повторю то, что писали выше: президенты — временное явление. А музыка Игоря Дмитриевича — для всех поколений. Когда-то его "Чарівна скрипка" стала для меня очень знаковой. Да и другие песни, которые пробуждают в душе украинское и человеческое. Низкий поклон Маэстро!" — говорится в одном из комментариев.

Однако были и те, кто допустил, что за инцидентом могли стоять провокаторы, представившиеся работниками Офиса президента, целью которых было "разносить негатив в СМИ".

"Вы уже столько негатива лично Зеленскому написали, разве это он Вам звонил? Вот пройдет 10 декабря, тогда и пишите такие гневные посты, пока рано" — считает один из комментаторов.

Светлана ответила мужчине, что "вся эта история длится с мая месяца" и "президент в курсе всего происходящего". В то же время она заверила, что она действительно получила звонок из ОП и "это уже выяснили".

"Ну, 10 декабря еще не наступило. Плохая примета заранее поздравлять (…) Как минимум, это не скромно напрашиваться на поздравления, тем более что сами сообщением подтвердили, что о вас помнят! Вам не хватает славы? Кроме вас, еще миллионы людей со своими проблемами, которым ваша семья абсолютно не поможет своими талантами, тысячи известных украинцев, ни один из которых не опустился до того, чтобы выпрашивать личные поздравления…" — считает другая пользовательница сети.

Фокус обратился за комментарием к Офису президента по поводу описанного Светланой в Facebook-посте.

Отметим, что 5 декабря президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Зеленскому с просьбой присвоить композитору звание Героя Украины по случаю грядущего юбилея.

Игорь Поклад — украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Его композиции исполняли такие артисты, как Муслим Магомаев, Нина Матвиенко, Тамара Миансарова, Тамара Гвердцители, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатиков, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие. Среди известных произведений Поклада: "Ой, летіли дикі гуси", Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Ранее Фокус писал о том, как Зеленский поздравил известного американского режиссера Дэвида Линча с 75-летием.

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