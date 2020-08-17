Президент присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Сегодня Кузьме исполнилось бы 52 года

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко, известному под псевдонимом Кузьма Скрябин, звания Героя Украины.

Информация об этом сегодня, 17 августа, появилась на Facebook президента Украины.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины", – написал Зеленский, отметив, что сегодня Кузьменко исполнилось бы 52 года.

Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2-го февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области.

"Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", – добавил Зеленский.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко наградил Кузьму орденом "За заслуги" І степени (посмертно).