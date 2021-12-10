Зеленский присвоил Покладу звание Героя Украины после скандала с поздравлением через Viber
Подписать соответствующий указ президента просили его предшественники Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины известному композитору Игорю Покладу. Соответствующий указ глава государства подписал накануне дня рождения народного артиста, в четверг, 9 декабря.
Согласно документу, звание композитору присваивается за "выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность". Указ также предусматривает вручение Покладу ордена.
Напомним, ранее супруга композитора Светлана Поклад написала в своем Facebook о том, что Офис президента попросил ее самостоятельно распечатать отправленное в Viber поздравление артисту, написанное главой государства по случаю дня рождения. Женщина заявила, что таким образом руководство страны "унизило и оскорбила" Поклада, так как ранее народного артиста Украины "поздравляли все лично — звонком, телеграммой или адресом".
На момент публикации материала Светлана Поклад не отреагировала на присвоение ее мужу звания Героя Украины.
5 декабря президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Зеленскому с просьбой присвоить композитору это звание, упомянув, что Поклад сделал большой вклад в украинскую культуру а ряд его произведений уже стали народными.
Игорь Поклад — украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.
Среди известных произведений Поклада: "Ой, летіли дикі гуси", Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена". Также он является автором музыки к серии мультфильмов "Как казаки…"
Ранее Фокус писал, что глава государства ранее присвоил звание Героя Украины погибшему в ДТП музыканту и поэту Кузьме Скрябину.