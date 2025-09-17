Від моделі до кандидата наук: як змінилась "Міс Україна-1995" Влада Литовченко (фото)

Вона колись підкорювала подіуми та глянцеві обкладинки, а сьогодні працює у сфері культури й науки. Як змінилася "Міс Україна-1995" Влада Литовченко за останні три десятиліття — у матеріалі.

У 1995 році Влада Литовченко здобула титул "Міс Україна" й стала однією з найвідоміших моделей країни. Вона прикрашала десятки глянцевих обкладинок, брала участь у модних показах та рекламних кампаніях. Сьогодні колишній символ української краси має вже інший статус. Литовченко — кандидат історичних наук, очолює Вишгородський історико-культурний заповідник. Це стало відомо із її сторінки у Facebook.

Жінка входить до експертних рад Міністерства культури та займається збереженням культурної спадщини.

У особистому житті вона виховала двох доньок, двічі була заміжня. Серед її захоплень — екстремальні види спорту та духовні практики.

За роки після перемоги в конкурсі краси Влада Литовченко пройшла шлях від топмоделі до впливової культурної діячки. Зокрема, в своєму житті працювала ведучою, викладала у музичній школі та активно займалася громадською діяльністю.

Влада має родинні зв'язки з акторкою Ольгою Сумською. Колишня модель стала хрещеною її доньки Ганни.

