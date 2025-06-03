"Міс Україна-2004" оголосила про розлучення після 7 років шлюбу (фото)

43-річна українська телеведуча, практичний психолог і переможниця конкурсу краси"Міс Україна 2004" Леся Матвєєва повідомила про те, що розлучається з чоловіком, ресторатором Валерієм Созановським, з яким була у шлюбі 7 років.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Ми офіційно розлучилися. Продовжуємо цей шлях у статусі батьків і добрих друзів. Ми зібрали багато особливих моментів, які назавжди залишаються в нашій історії. У які можна повертатися подумки, згадувати за дружньою кавою та розповідати нашій Сані, яку ми продовжуємо виховувати разом. Один із проявів любові — вміння відпускати одне одного, коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Залишаючись при цьому друзями і підтримкою", — йдеться в публікації.

Леся Матвєєва та Валерій Созановський продовжать разом виховувати шестирічну доньку Фото: Скриншот

Свій пост Матвєєва доповнила серією сімейних фото і відео з уже колишнім чоловіком і їхньою спільною донькою Олександрою.

Більше жодних подробиць про причини розладу авторка поста повідомляти не стала.

У коментарях її підтримало багато відомих людей.

"Завжди чомусь сумно стає коли чую про розлучення... тим паче такої гарної пари! Але знаю, що дорослі люди вміють ухвалювати рішення, коли це справді потрібно і так краще для них! Нехай усе складається якнайкраще для кожного з Вас! Обіймаю", — написала співачка Наталка Карпа.

"Буду сумувати за нашими спільними вечорами з келихом вина", — додала президент конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова.

Одна з підписниць Матвєєвої зазначила:

"Нарешті ви про це сказали. Майже 2 роки розтягувати до оф.статусу. Навіщо? Бути, а не прикидатися. Будьте надалі щасливі".

Фото: Скриншот

Особисте життя Лесі Матвєєвої.

Для Матвєєвої шлюб із Созановським був другим. Із 2006 до 2016 року вона була одружена з політиком і бізнесменом Львом Парцхаладзе, якому народила сина Єгора 2007-го і доньку Ангеліну 2010-го.

Заміж за ресторатора Матвєєва вийшла 2020 року. У пари, як уже йшлося вище, підростає донька Олександра.

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