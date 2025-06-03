"Мисс Украина-2004" объявила о разводе после 7 лет брака (фото)

43-летняя украинская телеведущая, практический психолог и победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2004" Леся Матвеева сообщила о том, что разводится с мужем, ресторатором Валерием Созановским, с которым была в браке 7 лет.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мы официально развелись. Продолжаем этот путь в статусе родителей и добрых друзей. Мы собрали много особых моментов, которые навсегда остаются в нашей истории. В которые можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви – умение отпускать друг друга когда понимаешь, что вам больше не по дороге. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой", — говорится в публикации.

Леся Матвеева и Валерий Созановский продолжат вместе воспитывать шестилетнюю дочь Фото: Скриншот

Свой пост Матвеева дополнила серией семейных фото и видео с уже бывшим мужем и их общей дочерью Александрой.

Больше никаких подробностей о причинах разлада автор поста сообщать не стала.

В комментариях ее поддержали многие известные люди.

"Всегда почему-то грустно становится когда слышу о разводе… тем более такой хорошей пары! Но знаю, что взрослые люди умеют принимать решения, когда это действительно нужно и так лучше для них! Пусть все складывается лучшим образом для каждого из Вас! Обнимаю", – написала певица Наталка Карпа.

"Буду скучать по нашим совместным вечерам с бокалом вина", — добавила президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова.

Одна из подписчиц Матвеевой отметила:

"Наконец-то вы об этом сказали. Почти 2 года растягивать до оф.статуса. Зачем? Быть, а не притворяться. Будьте в дальнейшем счастливы".

Фото: Скриншот

Личная жизнь Леси Матвеевой.

Для Матвеевой брак с Созановским был вторым. С 2006 по 2016 год она была замужем за политиком и бизнесменом Львом Парцхаладзе, которому родила сына Егора в 2007-м и дочь Ангелину в 2010-м.

Замуж за ресторатора Матвеева вышла в 2020 году. У пары, как уже говорилось выше, подрастает дочь Александра.

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