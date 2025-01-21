Мисс Украина Александра Николаенко появилась на инаугурации Трампа с 89-летним супругом (фото)

Супружеская чета была замечена среди гостей, возле президента Трампа.

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Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2001", экс-владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная", 44-летняя Александра Николаенко-Раффин со своим мужем-миллионером 89-летним Филом Раффином была замечена на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет gordon.ua.

Фил Раффин, Александра Николаенко, Дональд Трамп

Чета принимала участие в торжественных событиях в Капитолии во время присяги президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса. Они занимали места в среде экс-президентов США и других почетных гостей события.

Александра Николаенко стала обладательницей титула в период, когда Дональд Трамп владел конкурсом. Именно тогда американский бизнесмен-миллиардер Фил Раффин, будучи близким другом Дональда Трампа, познакомился с ней.

Александра Николаенко и Фил Раффин поженились в 2008 году, пара воспитывает двоих детей — сына Ричарда Уильяма Раффина (2010) и дочь Малену Раффин (2013).

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