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Мисс Украина Александра Николаенко появилась на инаугурации Трампа с 89-летним супругом (фото)

Александра Николаенко была замечена на инаугурации Трампа со своим 89-летним мужем-миллионером
Фото: Фото: Gettyimages | Александра Николаенко на инаугурации Трампа с 89-летним супругом Филом Раффином

Супружеская чета была замечена среди гостей, возле президента Трампа.

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Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2001", экс-владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная", 44-летняя Александра Николаенко-Раффин со своим мужем-миллионером 89-летним Филом Раффином была замечена на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет gordon.ua.

Фил Раффин, Александра Николаенко, Дональд Трамп фото Fullscreen
Фил Раффин, Александра Николаенко, Дональд Трамп

Чета принимала участие в торжественных событиях в Капитолии во время присяги президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса. Они занимали места в среде экс-президентов США и других почетных гостей события.

Александра Николаенко стала обладательницей титула в период, когда Дональд Трамп владел конкурсом. Именно тогда американский бизнесмен-миллиардер Фил Раффин, будучи близким другом Дональда Трампа, познакомился с ней.

Александра Николаенко и Фил Раффин поженились в 2008 году, пара воспитывает двоих детей — сына Ричарда Уильяма Раффина (2010) и дочь Малену Раффин (2013).

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