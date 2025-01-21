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Стиль життя Інавгурація Трампа

Міс Україна Олександра Ніколаєнко з'явилася на інавгурації Трампа з 89-річним чоловіком (фото)

Олександра Ніколаєнко була помічена на інавгурації Трампа зі своїм 89-річним чоловіком-мільйонером
Фото: Фото: Gettyimages | Олександра Ніколаєнко на інавгурації Трампа з 89-річним чоловіком Філом Раффіном

Подружжя було помічене серед гостей, біля президента Трампа.

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Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2001", ексвласниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт", 44-річна Олександра Ніколаєнко-Раффін зі своїм чоловіком-мільйонером 89-річним Філом Раффіном була помічена на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише gordon.ua.

Філ Раффін, Олександра Ніколаєнко, Дональд Трамп фото Fullscreen
Філ Раффін, Олександра Ніколаєнко, Дональд Трамп

Подружжя брало участь в урочистих подіях у Капітолії під час присяги президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса. Вони займали місце в середовищі експрезидентів США та інших почесних гостей події.

Олександра Ніколаєнко стала володаркою титулу в період, коли Дональд Трамп володів конкурсом. Саме тоді американський бізнесмен-мільярдер Філ Раффін, будучи близьким другом Дональда Трампа, познайомився з нею.

Олександра Ніколаєнко та Філ Раффін одружилися 2008 року, пара виховує двох дітей — сина Річарда Вільяма Раффіна (2010) і доньку Малену Раффін (2013).

Раніше Фокус писав про сукню Меланії Трамп на інавгураційному балу.