Міс Україна Олександра Ніколаєнко з'явилася на інавгурації Трампа з 89-річним чоловіком (фото)

Подружжя було помічене серед гостей, біля президента Трампа.

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Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2001", ексвласниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт", 44-річна Олександра Ніколаєнко-Раффін зі своїм чоловіком-мільйонером 89-річним Філом Раффіном була помічена на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише gordon.ua.

Філ Раффін, Олександра Ніколаєнко, Дональд Трамп

Подружжя брало участь в урочистих подіях у Капітолії під час присяги президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса. Вони займали місце в середовищі експрезидентів США та інших почесних гостей події.

Олександра Ніколаєнко стала володаркою титулу в період, коли Дональд Трамп володів конкурсом. Саме тоді американський бізнесмен-мільярдер Філ Раффін, будучи близьким другом Дональда Трампа, познайомився з нею.

Олександра Ніколаєнко та Філ Раффін одружилися 2008 року, пара виховує двох дітей — сина Річарда Вільяма Раффіна (2010) і доньку Малену Раффін (2013).

Раніше Фокус писав про сукню Меланії Трамп на інавгураційному балу.