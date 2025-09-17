От модели до кандидата наук: как изменилась "Мисс Украина-1995" Влада Литовченко (фото)

Она когда-то покоряла подиумы и глянцевые обложки, а сегодня работает в сфере культуры и науки. Как изменилась "Мисс Украина-1995" Влада Литовченко за последние три десятилетия — в материале.

В 1995 году Влада Литовченко получила титул "Мисс Украина" и стала одной из самых известных моделей страны. Она украшала десятки глянцевых обложек, участвовала в модных показах и рекламных кампаниях. Сегодня бывший символ украинской красоты имеет уже другой статус. Литовченко — кандидат исторических наук, возглавляет Вышгородский историко-культурный заповедник. Это стало известно с ее страницы в Facebook.

Женщина входит в экспертные советы Министерства культуры и занимается сохранением культурного наследия.

В личной жизни она воспитала двух дочерей, дважды была замужем. Среди ее увлечений — экстремальные виды спорта и духовные практики.

За годы после победы в конкурсе красоты Влада Литовченко прошла путь от топ-модели до влиятельной культурной деятельницы. В частности, в своей жизни работала ведущей, преподавала в музыкальной школе и активно занималась общественной деятельностью.

Влада имеет родственные связи с актрисой Ольгой Сумской. Бывшая модель стала крестной ее дочери Анны.

