25-летняя София Ткачук из Ровно стала "Мисс Вселенная Украина-2025": что о ней известно (фото)

25-летняя София Ткачук из Ривне победила на конкурсе"Мисс Вселенная Украина-2025". Девушка владеет несколькими языками и занимается благотворительными делами.

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Об этом сообщила сама победительница и организаторы конкурса.

Конкурс "Мисс Вселенная Украина" в очередной раз состоялся в формате онлайн без традиционного праздничного награждения.

Именно София будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде в ноябре.

"Члены жюри отметили ее как харизматичную, коммуникабельную личность с глубокими знаниями иностранных языков и опытом межкультурного взаимодействия — качествами, усиливающими дипломатическую миссию конкурса", — рассказывают организаторы конкурса.

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Новой "Мисс Вселенная Украина" 25 лет, она родилась в городе Ровно, однако в возрасте четырех лет вместе с семьей выехала за границу.

"Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни — в Украине, а моя душа — украинская", — говорит София Ткачук.

В частности, победительница конкурса работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за рубежом, как во время, так и до начала полномасштабного вторжения.

"Я знаю, как это — покидать родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала. Меня саму вывезли далеко от дома, и именно поэтому каждый день я работаю, чтобы помочь другим пройти этот путь: психологически, эмоционально и практически. Для меня это не просто помощь — это мой долг и зов сердца", — отмечает "Мисс Вселенная Украина-2025".

София Ткачук Фото: sofiya_tkachukk/Instagram

Девушка имеет диплом бакалавра по специальности Финансы от EAE Business School (Барселона), свободно владеет английским и испанским языками, что продемонстрировала в своих соцсетях, благодаря за поддержку и веру в ее победу.

"Я создаю бизнес, строю команду, инвестирую в идеи, которые имеют смысл и действительно помогают людям. А еще я слушаю: людей, мир, себя. Я верю, что красота — это не только "внешность". Это состояние "здесь и сейчас". Это свет, которым мы освещаем пространство вокруг", — говорит она.

София работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), координировала проекты по сотрудничеству с UNICEF. Сейчас "Мисс Вселенная Украина" является предпринимательницей, изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы.

О ее личной жизни практически ничего неизвестно.

София Ткачук Фото: sofiya_tkachukk/Instagram

Напомним, Фокус писал ранее, что:

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Кроме того, "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко сообщила о первой беременности.