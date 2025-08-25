Підтримайте нас RU
85-річну дівчину Бонда не впізнати: як вона змінилася за 62 роки (фото, відео)

дівчина бонда аліза гур здивувала своїм виглядом
Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда | Фото: Кадр з фільму

85-річна Аліза Гур була помічена в темно-синьому вбранні, додавши блиску діамантовими сережками та перснем з блискітками. Дівчина Бонда здивувала кіноманів, коли її "зловили" на камери в будній день.

Зірка екрану, що народилася в Ізраїлі та раніше досягла успіху в кіно, а також була королевою конкурсів краси, одягла візерунчасту бейсболку та сонцезахисні окуляри, намагаючись залишитися інкогніто в Лос-Анджелесі. Про це пише The Sun.

Вона продемонструвала свій свіжий, здоровий колір обличчя, відмовившись від макіяжу, і додала трохи блиску за допомогою пари діамантових сережок. Аліза також продемонструвала величезну гламурну каблучку, прогулюючись у своєму темно-синьому топі, штанах і кросівках.

Хто така Аліза Гур

Аліза Гур найбільш відома своєю роллю у фільмі про Джеймса Бонда 1963 року "З Росії з любов'ю". Колишня міс Ізраїль, яка емігрувала до Сполучених Штатів у свої двадцять років, використала свою роль у фільмі про Бонда як платформу для подальшого успіху в кіно.

Вона знялася у фільмах "Розумнішай" та "Дикий, дикий Захід". У 1967 році Гур знялася у стрічці "Вбити дракона", а через рік — у фільмі про вампірів "Рука ночі".

Аліза Гур
Аліза Гур
Фото: The Sun

У фільмі, де Шон Коннері зіграв культову роль агента 007, її побачили у сцені бійки в Стамбулі. Її героїня, циганка Віда, та суперниця Зора боролися за прихильність одного й того ж чоловіка, який випадково виявився сином шефа.

Аліза Гур
Аліза Гур у 2025 році
Фото: The Sun

Як тільки Віда, здавалося, здобула перемогу в першій бійці — і була готова вдарити Зору, яку грала Мартін Бесвік, скляною пляшкою — сутичку перервав болгарський вбивця.

У сценах шістьдесятилітньої давності Аліза мала темно-коричневе хвилясте волосся.

Сцена бійки у фільмі

